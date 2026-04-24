3 gün daha bekleyemediniz mi? 'Şampiyon Cim-Bom' sözleri sosyal medyada viral oldu...
Galatasaray Kulübünün hayata geçireceği Aslantepe Vadisi projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.
Önemli isimlerin de katıldığı törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın coşkulu konuşması tartışmalara sebep oldu.. Aşkın Bak'ın, şampiyonluk düğümü maçından iki gün önce 'Şampiyon Cim-Bom' sözleri sosyal medyada tepki ile karşılandı.
Törende konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Tesisimiz hayırlı olsun. Türk sporu için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Milli Takımı için hep beraber çalışmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullanırken, Galatasaray eski başkanı Adnan Polat ve eski Bakan Mehmet Ağar tarafından coşkuyla alkışlandı.
Sosyal medyada viral olan konuşma sonrası Fenerbahçelilerden büyük tepki geldi. Özellikle Şampiyon Cimbom ifadelerinin 26 Nisan'da şampiyonluk yarışına yön verecek Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde yapılması manidar bulundu.
Bakan Bak'ın Galatasaray için kullandığı övgü dolu sözler derbi öncesinde '3 gün daha beklemediniz mi?' ve 'Derbi sonrası bu açılış yapılamaz mıydı' eleştirilerine sebebiyet verdi.
Bakan Bak, bu tesisin çok kısa sürede tamamlanmasını istediklerini dile getirerek “Başkanımla konuştuk. 3 yıl gibi bir sürede bu proje tamamlanacak. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırım yapılıyor." ifadelerini de kullandı.
Galatasaray'ın tesis açılışına, Erbakan Hoca'nın Libya gezisine imza vermeyen ve Refahyol hükümetinin devrilmesi için ilk işaret fişeğini çakan Mehmet Ağar da katıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23