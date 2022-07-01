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Turistlerden Türk polisine ahlaksız teklif

2022-07-01 09:57:02
Turistlerden Türk polisine ahlaksız teklif

İstanbul Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı turistlerden skandal bir teklif geldi.

#1
Foto - İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Abdülhak Hamit Caddesi’nde dün saat 15.00 sıralarında uygulama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Abdülhak Hamit Caddesi’nde dün saat 15.00 sıralarında uygulama yapıldı.

#2
Foto - Yapılan uygulama da sürücülerin belgeleri tek tek kontrol edildi. Uygulama noktasından geçen 35 EOY 814 plakalı otomobilden şüphelenen polis ekipleri aracı durdurdu.

Yapılan uygulama da sürücülerin belgeleri tek tek kontrol edildi. Uygulama noktasından geçen 35 EOY 814 plakalı otomobilden şüphelenen polis ekipleri aracı durdurdu.

#3
Foto - Kontrolleri yapılan sürücünün yabancı turist olduğu ve ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Otomobilden indirilen sürücü ve yanında ki 3 kişi bir anda polislerin fotoğrafını ve videosunu çekmeye başladı.

Kontrolleri yapılan sürücünün yabancı turist olduğu ve ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Otomobilden indirilen sürücü ve yanında ki 3 kişi bir anda polislerin fotoğrafını ve videosunu çekmeye başladı.

#4
Foto - Bir süre sonra yabancı turistler görevlerini yapan polis ekiplerine rüşvet teklif etti.

Bir süre sonra yabancı turistler görevlerini yapan polis ekiplerine rüşvet teklif etti.

#5
Foto - Fotoğraflarının çekildiğini gören polis memuru Türkçe bilen turiste, “İşlem yaptık. Aynı şekilde araç sahibine de cezai işlem uyguladık. Aracını otoparka bağlıyoruz. Bütün işlemleri bitirdik geldi. Bizim fotoğraflarımızı çekmiş. Video kaydı da aldı mı bilmiyorum? Neden fotoğrafımı çekmiş?” dedi.

Fotoğraflarının çekildiğini gören polis memuru Türkçe bilen turiste, “İşlem yaptık. Aynı şekilde araç sahibine de cezai işlem uyguladık. Aracını otoparka bağlıyoruz. Bütün işlemleri bitirdik geldi. Bizim fotoğraflarımızı çekmiş. Video kaydı da aldı mı bilmiyorum? Neden fotoğrafımı çekmiş?” dedi.

#6
Foto - Rüşvet teklif ettiklerini belirten polis memuru, “Rüşvet teklif ettiler. Şimdi başımıza bir şey getirmenin peşindeler. O yüzden biz videomuzu çekiyoruz şuan. Aracında ki bütün özel eşyalarını almasını en baştan söyledik. Tekrar aynı şekilde özel eşyalarını almalarını söylüyoruz. Beyefendi Arapça biliyor. Söyledi her şeyi” dedi. Yabancı turist telefonundan polis memurlarının fotoğraflarını sildi. Otomobil ise bağlanarak otoparka çekildi.

Rüşvet teklif ettiklerini belirten polis memuru, “Rüşvet teklif ettiler. Şimdi başımıza bir şey getirmenin peşindeler. O yüzden biz videomuzu çekiyoruz şuan. Aracında ki bütün özel eşyalarını almasını en baştan söyledik. Tekrar aynı şekilde özel eşyalarını almalarını söylüyoruz. Beyefendi Arapça biliyor. Söyledi her şeyi” dedi. Yabancı turist telefonundan polis memurlarının fotoğraflarını sildi. Otomobil ise bağlanarak otoparka çekildi.

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