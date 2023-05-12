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Yaşam
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Turistler de eşlik etti! Paşabağları aslına dönüyor

2023-05-12 20:54:21
Turistler de eşlik etti! Paşabağları aslına dönüyor

Kapadokya’nın önemli destinasyonlarından olan Paşabağları aslına dönüyor.

#1
Foto - Turistler de eşlik etti! Paşabağları aslına dönüyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Türkiye’nin önemli kültür turizm merkezi Kapadokya bölgesinde bulunan Paşabağı ören yeri, aslına uygun şekilde üzüm bağlarına kavuşuyor.

#2
Foto - Turistler de eşlik etti! Paşabağları aslına dönüyor

Paşabağları'nda yapılan üzüm fidanı dikim etkinliğine yabancı turistler de eşlik etti. Paşabağları ören yerinin bölgede en çok ziyaretçi ağırlayan yerler arasında olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Orhan Kekeç yaptığı açıklamada, “Paşabağları eski güzel günlerine dönecek. Buralar eskiden de bağ yeriydi. Biz de aslına uygun olarak Müze Müdürlüğümüzün ve sponsorlarımızın destek ve gayretiyle bu atıl, boş alanları tekrardan asmalarla buluşturarak üzüm fidan dikim etkinliği düzenledik. İnşallah ileriki zamanlarda ektiğimiz asmalardan üzüm yemek de nasip olur. Çok güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum. Nevşehirliler ve Kapadokya’yı gezen herkese hayırlı olsun diliyorum” dedi.

#3
Foto - Turistler de eşlik etti! Paşabağları aslına dönüyor

Kapadokya bölgesini gezmek için gelen İtalyan gazeteci Fabrizio Bellone, “Kapadokya’ya gezmek için geldim. Şu an gezdiğim yer Paşabağları ise burada bağ olmalı diye düşünüyordum. Ancak buraya üzüm fidesi ekimine katkıda bulundum. Umarım diktiğim üzüm fidanı iyi bir üzüme aittir. Buralar UNESCO’nun dahilinde olduğu için mutlaka iyi üzüm fidanları dikilmiştir. Buraya diktiğim üzüm fidanından ileriki yıllarda üzüm yemek için tekrar geleceğim” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Turistler de eşlik etti! Paşabağları aslına dönüyor

Kapadokya’nın çok fantastik bir yer olduğunu söyleyen İtalyan turist Valeria Desidero da yaptığı açıklamada, “Kapadokya düşündüğümüzün ötesinde bir yer. Buraya bu üzümlerin dikilmesi de bizim için bir şanstı. Buna yardımcı olmak ve katkı sağlamak bizi mutlu etti” diye konuştu.

#5
Foto - Turistler de eşlik etti! Paşabağları aslına dönüyor

Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar da yapılan proje çerçevesinde, yaklaşık 35 dönüm araziye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü tarafından 2 bin 500 fidan dikiminin hedeflendiğini söyledi. Maskar, “Paşabağları'nı aslına uygun hale getirme hedefimiz var. Bu alana dikeceğimiz üzüm çubukları tamamen Nevşehir’e özgü üzüm çubukları olacak. Böylece Paşabağları ören yerimizi aslına ve özüne döndürüyoruz” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Turistler de eşlik etti! Paşabağları aslına dönüyor

#7
Foto - Turistler de eşlik etti! Paşabağları aslına dönüyor

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