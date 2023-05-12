Turistler de eşlik etti! Paşabağları aslına dönüyor

Paşabağları'nda yapılan üzüm fidanı dikim etkinliğine yabancı turistler de eşlik etti. Paşabağları ören yerinin bölgede en çok ziyaretçi ağırlayan yerler arasında olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Orhan Kekeç yaptığı açıklamada, “Paşabağları eski güzel günlerine dönecek. Buralar eskiden de bağ yeriydi. Biz de aslına uygun olarak Müze Müdürlüğümüzün ve sponsorlarımızın destek ve gayretiyle bu atıl, boş alanları tekrardan asmalarla buluşturarak üzüm fidan dikim etkinliği düzenledik. İnşallah ileriki zamanlarda ektiğimiz asmalardan üzüm yemek de nasip olur. Çok güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum. Nevşehirliler ve Kapadokya’yı gezen herkese hayırlı olsun diliyorum” dedi.