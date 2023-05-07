Turistler akın akın geldi! 1 ayda 420 bin ziyaretçi

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Göreme Açık Hava Müzesi yine en çok ziyaret edilen yerlerin başında yer aldı. Nisan ayında Göreme Açık Hava Müzesini 98 bin 949 kişi ziyaret etti. Göreme Açık Hava Müzesini 94 bin 282 ziyaretçi ile Zelve Ören yeri izledi. Yayınlanan verilere göre Hacıbektaş Veli Müzesini 87 bin 400, Kaymaklı Yer Altı kentini 50 bin 931, Derinkuyu Yer Altı Kentini 35 bin 094, Özkonak Yer Altı Şehrini 22 bin 335, Karanlık kiliseyi de 14 bin 911 kişi ziyaret etti. Kapadokya bölgesini 2019 yılı Nisan ayında 360 bin kişi ziyaret ederken 2021 yılı Nisan ayında ise 74 bin 458 kişi, 2022 yılı Nisan ayında 247 bin 459 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Açıklanan ziyaretçi verilerine göre Kapadokya’da altın yıl olan 2022 yılının aynı dönemine göre ziyaretçi sayısı neredeyse iki katına çıktı.