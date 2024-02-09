Turgut Altınok sordu CHP adayı yavaş yavaş terledi… 300 milyar TL bütçe nerede?

"ANKARA'NIN 300 MİLYARLIK BÜTÇESİ NEREDE?" ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olarak Türkiye'yi gezdiğini ifade ederek, "İlçelerimizi ziyaret ettiğimde diyorum ki, 'kimsenin hakkını yemeyelim, yaptığı bir şey varsa Büyükşehir Belediye Başkanının, diyelim ki bunu yaptı.' Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık bütçesi 300 milyar toplamda. Peki ya bu 300 milyar bütçe nerede? Bunun yüzde 4'ü yardımlara gitti. Rakamlar elimizde. Yüzde 96'sı nereye gitti? 300 milyarı bırakın Ankara'da 30 milyarlık bir eser ve hizmet varsa söyleyin' diyorum, o da yok. Diyorum ki 'yüzde biri 3 milyar yapar, 3 milyarlık Ankara'ya yaptığı bir eser hizmet var mı?' O da yok. 3 buçuk milyar borç vardı, şimdi 20 milyar borç var. Satılan gayrimenkul en az 35 milyar. Bütçe nereye gitti? Ankara Büyükşehirin 5 yıllık 300 milyarlık bütçesi nerede? Keşke resimlerinin olduğu yere eserlerini de astırsaydı" dedi.