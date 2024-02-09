2024-02-09 11:59:40 Turgut Altınok sordu CHP adayı yavaş yavaş terledi… 300 milyar TL bütçe nerede?
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a zor sorular sormaya devam ediyor. Altınok, "300 milyarlık bütçenin yüzde 4'ü yardımlara gitti, geri kalan yüzde 96 nereye harcandı?" diye sordu. Su abonelik fiyatlarıyla ilgili Yavaş'ı eleştiren Altınok, "Su aboneliği köylerde 15-20 bin lira diyorlar, yol katılım payı da 60 bin liraymış. Burası Paris midir? Paris'te böyle bir şey yok." dedi.