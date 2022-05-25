2022-05-25 13:51:13 TÜRGEV başkanı kim? TÜRGEV kimin, başında kim var?
TÜRGEV nedir? TÜRGEV açılımı nedir? TÜRGEV niçin kuruldu? TÜRGEV öğrenci yurtları, TÜRGEV bursları var mı? soruları özellikle de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kirli provokasyonları sonrası gündeme gelen TÜRGEV, internet üzerinde bir hayli aranmakta. 1996 yılında kurulan TÜRGEV, Fikri hür, kendine güveni tam, araştıran, sorgulayan, üreten, özü sözü bir, milletini, değerlerini ve tarihini bilen bir gençlik inşaa etme vizyonuna sahip TÜRGEV, Türkiye’nin il ve ilçelerinde açtığı yurtlarla öğrencilere büyük hizmetler vermeyi sürdürüyor.