TÜRGEV başkanı kim? TÜRGEV kimin, başında kim var?

TÜRGEV nedir ne zaman kuruldu? TÜRGEV kuruluş amaçı ne? 1996 yılından bu yana her yıl binlerce gencin eğitimine katkı sunan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, geleceğin başarılı fertlerini desteklemek için çalışıyor. TÜRGEV, gençlerin sadece eğitim ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp ilmî ve fikrî alanlarda da etkin rol alabilmeleri ve kendilerini yetiştirebilmeleri için münbit bir zemin olma iddiasını taşıyor.