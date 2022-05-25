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Aktüel
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TÜRGEV başkanı kim? TÜRGEV kimin, başında kim var?

2022-05-25 13:51:13
TÜRGEV başkanı kim? TÜRGEV kimin, başında kim var?

TÜRGEV nedir? TÜRGEV açılımı nedir? TÜRGEV niçin kuruldu? TÜRGEV öğrenci yurtları, TÜRGEV bursları var mı? soruları özellikle de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kirli provokasyonları sonrası gündeme gelen TÜRGEV, internet üzerinde bir hayli aranmakta. 1996 yılında kurulan TÜRGEV, Fikri hür, kendine güveni tam, araştıran, sorgulayan, üreten, özü sözü bir, milletini, değerlerini ve tarihini bilen bir gençlik inşaa etme vizyonuna sahip TÜRGEV, Türkiye’nin il ve ilçelerinde açtığı yurtlarla öğrencilere büyük hizmetler vermeyi sürdürüyor.

#1
Foto - TÜRGEV nedir ne zaman kuruldu? TÜRGEV kuruluş amaçı ne? 1996 yılından bu yana her yıl binlerce gencin eğitimine katkı sunan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, geleceğin başarılı fertlerini desteklemek için çalışıyor. TÜRGEV, gençlerin sadece eğitim ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp ilmî ve fikrî alanlarda da etkin rol alabilmeleri ve kendilerini yetiştirebilmeleri için münbit bir zemin olma iddiasını taşıyor.

TÜRGEV nedir ne zaman kuruldu? TÜRGEV kuruluş amaçı ne? 1996 yılından bu yana her yıl binlerce gencin eğitimine katkı sunan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, geleceğin başarılı fertlerini desteklemek için çalışıyor. TÜRGEV, gençlerin sadece eğitim ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp ilmî ve fikrî alanlarda da etkin rol alabilmeleri ve kendilerini yetiştirebilmeleri için münbit bir zemin olma iddiasını taşıyor.

#2
Foto - Ülkesinin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi gençlerin yetişmesi hedefiyle atölyeler, seminerler ve akademik dersler organize eden TÜRGEV, özellikle genç kızları toplumun ve kültürün yapı taşı olarak görüyor, hayatın her alanında değer üreten insanlar olmaları için emek veriyor.

Ülkesinin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi gençlerin yetişmesi hedefiyle atölyeler, seminerler ve akademik dersler organize eden TÜRGEV, özellikle genç kızları toplumun ve kültürün yapı taşı olarak görüyor, hayatın her alanında değer üreten insanlar olmaları için emek veriyor.

#3
Foto - TÜRGEV, gençlerin özgüven sahibi, önyargısız, açık fikirli, sorumluluk alabilen, duyarlı, hayata, insana ve hukuka saygılı bireyler olarak yetişmeleri için tecrübe alanları açıyor. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın geleceğine de anlam katacak hayalleri ve arzuları olan gençlere eğitim imkanları sunmayı kendine ilke edinen TÜRGEV, topluma ve çevreye duyarlı, kuşatıcı ve sosyal faydayı gözeten nitelikli projeler üretmeye devam ediyor.

TÜRGEV, gençlerin özgüven sahibi, önyargısız, açık fikirli, sorumluluk alabilen, duyarlı, hayata, insana ve hukuka saygılı bireyler olarak yetişmeleri için tecrübe alanları açıyor. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın geleceğine de anlam katacak hayalleri ve arzuları olan gençlere eğitim imkanları sunmayı kendine ilke edinen TÜRGEV, topluma ve çevreye duyarlı, kuşatıcı ve sosyal faydayı gözeten nitelikli projeler üretmeye devam ediyor.

#4
Foto - TÜRGEV vizyonu nedir?  Fikri hür, kendine güveni tam, araştıran, sorgulayan, üreten, özü sözü bir, milletini, değerlerini ve tarihini bilen bir gençliğin yetişmesine katkı sağlayarak; geleceğin büyük Türkiye’sini inşa etmek istiyoruz. 

TÜRGEV vizyonu nedir?  Fikri hür, kendine güveni tam, araştıran, sorgulayan, üreten, özü sözü bir, milletini, değerlerini ve tarihini bilen bir gençliğin yetişmesine katkı sağlayarak; geleceğin büyük Türkiye’sini inşa etmek istiyoruz. 

#5
Foto - TÜRGEV misyonu nedir?  Odağımıza gençlerimizin gelecek hayallerini alarak; onların maddi, manevi, kültürel, sanatsal, edebi, teknik, sosyal ve sportif alanlardaki eğitimine, öğretimine tekâmülüne katkıda bulunmak; gençleri gelecekte üstlenecekleri görevlerin önemi konusunda bilinçlendirmek, yaşam ve eğitim kalitelerini yükseltmek, özgüvenlerini pekiştirmek, uluslararası platformlarda fikir ve söz sahibi olmalarını sağlamak için çalışıyoruz.  TÜRGEV başaknı kim?

TÜRGEV misyonu nedir?  Odağımıza gençlerimizin gelecek hayallerini alarak; onların maddi, manevi, kültürel, sanatsal, edebi, teknik, sosyal ve sportif alanlardaki eğitimine, öğretimine tekâmülüne katkıda bulunmak; gençleri gelecekte üstlenecekleri görevlerin önemi konusunda bilinçlendirmek, yaşam ve eğitim kalitelerini yükseltmek, özgüvenlerini pekiştirmek, uluslararası platformlarda fikir ve söz sahibi olmalarını sağlamak için çalışıyoruz.  TÜRGEV başaknı kim?

#6
Foto - Dr. Fatmanur Altun Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Fatmanur Altun Yönetim Kurulu Başkanı

#7
Foto - Ahmet Bayraktutar Başkan Vekili

Ahmet Bayraktutar Başkan Vekili

#8
Foto - Dr. Esra Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Esra Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi

#9
Foto - Kübra Güran Yiğitbaşı Yönetim Kurulu Üyesi

Kübra Güran Yiğitbaşı Yönetim Kurulu Üyesi

#10
Foto - Tülay Kalav Yönetim Kurulu Üyesi

Tülay Kalav Yönetim Kurulu Üyesi

#11
Foto - Mevlüt Uysal Yönetim Kurulu Üyesi

Mevlüt Uysal Yönetim Kurulu Üyesi

#12
Foto - Murat Şeker Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Şeker Yönetim Kurulu Üyesi

#13
Foto - Yasemin Solmaz Yönetim Kurulu Üyesi

Yasemin Solmaz Yönetim Kurulu Üyesi

#14
Foto - Ayşe Kardaş Yönetim Kurulu Üyesi Yedek

Ayşe Kardaş Yönetim Kurulu Üyesi Yedek

#15
Foto - M. Fatih Kalender Yönetim Kurulu Üyesi Yedek

M. Fatih Kalender Yönetim Kurulu Üyesi Yedek

#16
Foto - Hatice Akıncı Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi Yedek

Hatice Akıncı Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi Yedek

#17
Foto - Mehmet Fehmi Bilge Yönetim Kurulu Üyesi Yedek

Mehmet Fehmi Bilge Yönetim Kurulu Üyesi Yedek

#18
Foto - Sultan Işık Yönetim Kurulu Üyesi Yedek

Sultan Işık Yönetim Kurulu Üyesi Yedek

#19
Foto - Zeynep Feyza Eker Ayhan Yönetim Kurulu Üyesi Yedek

Zeynep Feyza Eker Ayhan Yönetim Kurulu Üyesi Yedek

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