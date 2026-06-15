İngiliz devi 'bu sıra dışı' diyerek ASELSAN'la ilgili aldığı kararı duyurdu
Dünyada 12,5 milyar dolarlık varlık yöneten yatırım şirketi Ninety One, Türkiye'nin savunma devi ASELSAN'la ilgili dikkat çeken bir pozisyon aldı.
Dünyada 12,5 milyar dolarlık varlık yöneten yatırım şirketi Ninety One, Türkiye'nin savunma devi ASELSAN'la ilgili dikkat çeken bir pozisyon aldı.
Gelişmekte olan piyasalar stratejisinde 12,5 milyar dolarlık varlık yöneten yatırım şirketi Ninety One, Türkiye’nin savunma elektroniği şirketi ASELSAN’daki hissesini artırarak portföyündeki en büyük pozisyonlardan biri haline getirdi.
Portföy yöneticisi Varun Laijawalla, ASELSAN yatırımının küresel piyasalarda ağırlık kazanan yapay zekâ odaklı yatırımlara karşı çeşitlendirme imkânı sunduğunu belirtti.
Laijawalla, Türkiye’nin gelişmekte olan piyasalar endeksi MSCI Emerging Markets Index içindeki ağırlığının %1’in altında olmasına rağmen bu yatırımın “oldukça sıra dışı” olduğunu ifade etti.
Bloomberg’te yayınlanan haberde, devlet destekli bir şirket olan ASELSAN’ın radar sistemleri, insansız hava aracı bileşenleri ve hava savunma sistemleri geliştirdiğine dikkat çekilirken, yatırımın savunma sektöründeki fırsatlara yönelik artan küresel ilgiyi yansıttığı vurgulandı.
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