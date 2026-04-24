Tuncay Sonel’in oğlu ‘Silahım yok’ diyordu! Hem kamuflajlı hem silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
Tuncay Sonel'in oğlu 'Silahım yok' diyordu! Hem kamuflajlı hem silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in maskesi düştü. Savcılık ifadesinde ‘Hayatım boyunca silahım olmadı’ diyerek suçlamaları reddeden Sonel’in, üzerinde tabanca ve askeri kamuflajla çekilmiş fotoğrafları soruşturma dosyasına girdi.

Yıllardır karanlıkta kalan Gülistan Doku dosyasında kurulan özel ekibin titiz çalışması, kirli ilişkileri ve yalan beyanları bir bir gün yüzüne çıkarıyor. Tunceli’de görev yaptığı dönemde adaleti tesis etmek yerine suç delillerini gizlemekle suçlanan ve tutuklanan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in, savcıyı yanıltmaya yönelik ifadesi fotoğraflı kanıtla yerle bir oldu. "Silahım hiç olmadı, sadece boncuk atan oyuncaklara meraklıyım" diyerek kendini savunan Sonel’in, babasının bir kurum ziyareti sırasında çekildiği öne sürülen ve üzerinde gerçek bir tabanca ile kamuflaj kıyafetlerinin bulunduğu karesi, cinayet şüphesini derinleştirdi.

Tunceli’de Gülistan Doku soruşturması kapsamında ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in kamuflajlı silahlı fotoğrafı ortaya çıktı. Sonel, ifadesinde, "Ben bu zamana kadar herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadım" demişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında özel ekip kurulmasını talep etti. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 14 Nisan’da 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 1 ŞÜPHELİ FİRARİ İlk operasyonda aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebinde bulunuldu. 17 Nisan’da düzenlenen 2’nci operasyonda dönemin Valisi Tuncay Sonel ve Gülistan’ın hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi ve ardından İl Sağlık Müdürü görevini de yürüten Çağdaş Özdemir gözaltına alındı.

VALİ VE OĞLU İLE BİRLİKTE 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘Yağma’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’ tarafından 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Tuncay Sonel ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçlarından tutuklandı. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürerken, dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’e ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren fotoğrafın, Tuncay Sonel’in kentte gerçekleştirdiği bir kurum ziyareti sırasında çekildiği öne sürüldü. Fotoğrafta Mustafa Türkay Sonel’in kamuflaj kıyafeti giydiği ve üzerinde tabanca bulunduğu görülüyor. TABANCAM YOK DEMİŞTİ Mustafa Türkay Sonel savcılıkta ifadesinde, “Ben bu zamana kadar herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadım. Airsoft isimli renkli boncuk atan tüfeklere merakım vardır. Bu ilgim de spor dalıdır” dedi.

Ajanslar dünyaya 'son dakika' koduyla servis etti! " İsrail askerlerini vurduk"
Dünya

Ajanslar dünyaya 'son dakika' koduyla servis etti! " İsrail askerlerini vurduk"

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Ateşkes ihlaline karşılık olarak Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini hedef aldık" ifadeleri kullanıldı...
Mehtere sırtını dönen CHP’lilere tepki: Bu kadar mı tükendiniz?
Gündem

Mehtere sırtını dönen CHP’lilere tepki: Bu kadar mı tükendiniz?

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Gaziantep'teki 23 Nisan töreninde CHP'li Vakkas Açar ve beraberindeki grubun, çocuk mehteran takı..
Mehter kıyafeti yerine mini etek giyselerdi CHP memnun olurdu! Milli bayramda ecdat düşmanlığı
Gündem

Mehter kıyafeti yerine mini etek giyselerdi CHP memnun olurdu! Milli bayramda ecdat düşmanlığı

Gaziantep’te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, CHP zihniyeti bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. Milli ..
İBB davasında yargı disiplini yerle bir oldu: Mahkeme salonunu basın açıklaması alanına çevirdiler!
Gündem

İBB davasında yargı disiplini yerle bir oldu: Mahkeme salonunu basın açıklaması alanına çevirdiler!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası olara..
AK Partili belediyeye şafak operasyonu: Onlarca gözaltı var
Gündem

AK Partili belediyeye şafak operasyonu: Onlarca gözaltı var

Şanlıurfa Halfeti Belediyesi’ne yönelik ihalelerde yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında eski Belediye Başkanı Şer..
Sosyal medyadan mesaja tepki yağdı Azerbaycan’dan Siyonist İsrail’e kutlama
Gündem

Sosyal medyadan mesaja tepki yağdı Azerbaycan’dan Siyonist İsrail’e kutlama

Türkiye'nin 'iki devlet tek millet' anlayışı ile 'kardeş ülke' olarak kabul ettiği Azerbaycan da İsrail'e X üzerinden kutlama mesajı göndere..
