2022-07-07 15:32:49 Tunca Nehri alarm veriyor
Edirne'deki Tunca Nehri'nin debisinde düşüş yaşanıyor.
Edirne'deki Tunca Nehri'nin debisinde düşüş yaşanıyor.
Hava sıcaklığının artması, kentin önemli su kaynaklarından Tunca'nın debisini de etkiledi.
Kuraklık ve sulamaya bağlı olarak nehrin bir bölümünde su dibe kadar çekildi.
Bu arada, nehirde su akışının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği bölümlerde biriken çöpler de gün yüzüne çıktı.
Nehirdeki kirlilik doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor.
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