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Doğa
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Tunca Nehri alarm veriyor

2022-07-07 15:32:49
Tunca Nehri alarm veriyor

Edirne'deki Tunca Nehri'nin debisinde düşüş yaşanıyor.

#1
Foto - Hava sıcaklığının artması, kentin önemli su kaynaklarından Tunca'nın debisini de etkiledi.

Hava sıcaklığının artması, kentin önemli su kaynaklarından Tunca'nın debisini de etkiledi.

#2
Foto - Kuraklık ve sulamaya bağlı olarak nehrin bir bölümünde su dibe kadar çekildi.

Kuraklık ve sulamaya bağlı olarak nehrin bir bölümünde su dibe kadar çekildi.

#3
Foto - Bu arada, nehirde su akışının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği bölümlerde biriken çöpler de gün yüzüne çıktı.

Bu arada, nehirde su akışının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği bölümlerde biriken çöpler de gün yüzüne çıktı.

#4
Foto - Nehirdeki kirlilik doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Nehirdeki kirlilik doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor.

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