Bir siz eksiktiniz: Dünya devi devasa borç takıp Türkiye'den çekildi

Öte yandan e-postalarda mobilya ve eşyalara ilişkin de şu bildirim yapıldı: "Dairede kalan ve Blueground'a ait mobilya ve ev eşyaları varsa, bunları muhafaza etmek istemeniz halinde size bırakılacaktır. Aksi taktirde bunların alınması ve bertaraf edilmesi tarafımızca planlanacaktır." Mağdurlar, şirketin kendilerine olan borçlarının yüzde 20'sinin ödenecek olmasına tepki gösterdi. Şirket yetkililerine ulaşamadıklarını belirten ev sahiplerinden biri, alacakları için haciz talebinde bulundu. Şirketin avukatları ise haciz kararına itiraz etti.