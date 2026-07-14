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Ekonomi
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Bir siz eksiktiniz: Dünya devi devasa borç takıp Türkiye'den çekildi

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Bir siz eksiktiniz: Dünya devi devasa borç takıp Türkiye'den çekildi

Yunanistan merkezli dünya devi Blueground ani kararla Türkiye'den çekildi. Türkiye'den çekilme kararı sonrası Yunan devi arkasında bıraktığı büyük bir borçla gündeme geldi.

#1
Foto - Bir siz eksiktiniz: Dünya devi devasa borç takıp Türkiye'den çekildi

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, şirket ödemeleri yapacağını kabul etmesine rağmen müşterilerine haziranda attığı e-postada, borçların yüzde 20'sini ödeyeceklerini taahhüt etti. Ticaret Sicilindeki kayıtlara göre şirketin hala aktif görünmesi dikkat çekerken, dolandırıldığını öne süren müşteriler ise haklarını talep ediyor.

#2
Foto - Bir siz eksiktiniz: Dünya devi devasa borç takıp Türkiye'den çekildi

Nefes'te yer alan habere göre, Blueground eşyalı ev kiralama ağını işleten küresel bir teknoloji ve gayrimenkul şirketi olarak biliniyor. Yunanistan'da 2013'te kurulan şirket 2016 yılında Türkiye pazarına girdi. Şirket müşterilerin evlerini belli bir bedel karşılığında başka insanlara kiralıyordu. Ev kiralansa da kiralanmasa da müşterilerine aylık sabit bir tutarda ödeme yapıyor.

#3
Foto - Bir siz eksiktiniz: Dünya devi devasa borç takıp Türkiye'den çekildi

Şirket, 1.500’den fazla seçilmiş dairesi ve 100’den fazla kurumsal müşterisiyle büyük metropollerde konaklama tarzını değiştirme hedefiyle yola çıktı. Firma, Türkiye'nin dışında halen ABD, Yunanistan ve Dubai’de anahtar teslim konaklama hizmeti veriyor.

#4
Foto - Bir siz eksiktiniz: Dünya devi devasa borç takıp Türkiye'den çekildi

Blueground Türkiye, müşterilerine mart sonu attığı bir e-postada 31 Mayız 2026 itibariyle Türkiye piyasasından çekileceğini açıklamıştı. Yazıda, kalan ödemelerin en geç 20 Haziran 2026'da ödeneceği taahhüt edildi. Fakat şirket, haziran sonu ev sahiplerine uzlaşma içerikli e- postalar attı. Örnek bir e-postada, şu ifadeler yer aldı: "Güvence depozitosu düşüldükten sonra Blueground'un sie olan toplam borcunun (144 bin TL) yüzde 20'sine karşılık gelen 28 bin 800 TL tutarında teklifin kabul edilmesinden 15 iş günü içinde yapılacaktır."

#5
Foto - Bir siz eksiktiniz: Dünya devi devasa borç takıp Türkiye'den çekildi

Öte yandan e-postalarda mobilya ve eşyalara ilişkin de şu bildirim yapıldı: "Dairede kalan ve Blueground'a ait mobilya ve ev eşyaları varsa, bunları muhafaza etmek istemeniz halinde size bırakılacaktır. Aksi taktirde bunların alınması ve bertaraf edilmesi tarafımızca planlanacaktır." Mağdurlar, şirketin kendilerine olan borçlarının yüzde 20'sinin ödenecek olmasına tepki gösterdi. Şirket yetkililerine ulaşamadıklarını belirten ev sahiplerinden biri, alacakları için haciz talebinde bulundu. Şirketin avukatları ise haciz kararına itiraz etti.

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