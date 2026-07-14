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Neler oluyor: Türk İHA'sı Çin İHA'sını imha etti

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Neler oluyor: Türk İHA'sı Çin İHA'sını imha etti

Sudan'da son 24 saattir sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aynı gün içerisinde Türk insansız hava araçları iki Çin İHA'sını peş peşe kullanılamaz hale getirdi.

#1
Foto - Neler oluyor: Türk İHA'sı Çin İHA'sını imha etti

Sudan'da ordu ile Rapid Support Forces (RSF) arasındaki çatışmalarda dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Sudan Ordusu'nun envanterindeki Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı, kısa süre önce hava-hava füzesiyle düşürdüğü Çin yapımı CH-95 insansız hava aracının ardından bu kez ikinci bir CH-95'i yerde düzenlenen operasyonla imha etti.

#2
Foto - Neler oluyor: Türk İHA'sı Çin İHA'sını imha etti

Sudan basını ve çatışma bölgelerinden paylaşılan görüntülere göre, terör örgütü RSF'nin kullandığı ve BAE tarafından tedarik edildiği öne sürülen Çin üretimi CH-95 İHA, kalkış hazırlığı yaptığı sırada Bayraktar Akıncı'nın gerçekleştirdiği hassas taarruzla vuruldu. Saldırının ardından İHA'nın tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

#3
Foto - Neler oluyor: Türk İHA'sı Çin İHA'sını imha etti

Bu gelişme, Sudan Ordusu'nun kısa süre önce yine Bayraktar Akıncı ile gerçekleştirdiği dikkat çekici hava operasyonunun hemen ardından geldi. Söz konusu operasyonda Akıncı, hava-hava füzesi kullanarak uçuş halindeki bir CH-95 İHA'sını düşürmüş, bu olay silahlı insansız hava araçlarının bir başka İHA'yı hava-hava mühimmatıyla etkisiz hale getirdiği nadir örneklerden biri olarak değerlendirilmişti.

#4
Foto - Neler oluyor: Türk İHA'sı Çin İHA'sını imha etti

Son operasyonla birlikte RSF'nin en az iki Çin yapımı CH-95 platformunu kısa süre içinde kaybettiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu gelişmenin Sudan Ordusu'nun hava üstünlüğünü artırırken RSF'nin keşif, gözetleme ve taarruz kabiliyetini de önemli ölçüde zayıflatabileceğine dikkat çekiyor.

#5
Foto - Neler oluyor: Türk İHA'sı Çin İHA'sını imha etti

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar, son dönemde özellikle insansız hava araçlarının yoğun olarak kullanıldığı yeni bir safhaya girmiş durumda. Tarafların kritik askeri tesisler, lojistik hatlar ve hava unsurlarını hedef alan operasyonları artarken, Bayraktar Akıncı'nın son dönemde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar çatışmaların seyrini etkileyebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

#6
Foto - Neler oluyor: Türk İHA'sı Çin İHA'sını imha etti

KAYNAK: CLASH REPORT

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