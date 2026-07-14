Cüneyt Özdemir, AHBAP dosyasındaki o detayı duyunca şok oldu: “Uçmuş bu adamlar”

Cüneyt Özdemir: 2020 ile 2026 arasında Haluk Levent'in 990 milyon lira mı, 960 milyon lira kumar oynadığı tespit ediliyor, öyle mi? AHBAP çalışanları değil, hepsini töhmet altında bırakmayalım. Haluk Levent'in mi? Kenan Taş: Haluk Levent hiç asla kendi hesabından kumar oynamıyor. Üç tane isim var, ben size o isimleri söyleyeyim: Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Alper Çelik. Bunların üçü de AHBAP Derneği içinde çalışmış uzun süre. Sonrasında savcılık diyor ki bu üç isim, Berkant Acil bir de Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya. Bunlardaki para trafiğini söyleyeyim. Şu anda bu, kamuoyu bu rakamı ilk kez görecek, ilk kez bizden duyacaklar. Toplamda Haluk Levent, Berkant Acil, Yeliz Kaya, Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner, bunların hepsi AHBAP bağlantılı isimler. Berkant geçtiğimiz hafta zaten Şile Belediyesi operasyonunda tutuklanmıştı. Rakamı söyleyeyim mi? 6.5 milyar TL kendi aralarındaki para transferi. Sadece bunların arasında yaptığı para transferi. Cüneyt Özdemir: 6.5 milyar TL... Kenan Taş: 6.5 milyar TL.