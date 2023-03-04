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Yaşam
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Tüm uyarılara rağmen! Ölümü böyle göze aldılar

2023-03-04 17:46:36
Tüm uyarılara rağmen! Ölümü böyle göze aldılar

Malatya'da depremzedeler yapılan tüm uyarılara rağmen hasarlı binalara girip eşyalarını almaya devam ediyor.

#1
Foto - Tüm uyarılara rağmen! Ölümü böyle göze aldılar

Malatya’da depremzedeler, tüm uyarılara rağmen ölümü göze alıp ağır hasarlı binalardan eşyalarını almaya devam ediyor.

#2
Foto - Tüm uyarılara rağmen! Ölümü böyle göze aldılar

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Malatya’da çok sayıda bina yıkılırken, çok sayıda bina da hasar gördü. Hasar gören binalar boşaltılırken, vatandaşlar ise eşyalarını taşımaya devam ediyor.

#3
Foto - Tüm uyarılara rağmen! Ölümü böyle göze aldılar

Merkeze bağlı Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesinde ağır hasarlı binalara gelen vatandaşlar, vinç yardımıyla dairedeki eşyaları aşağıya indirdi.

#4
Foto - Tüm uyarılara rağmen! Ölümü böyle göze aldılar

Dairenin balkonundan vince yüklenerek asansörlü sistemle aşağıya indirilen eşyalar ağır hasarlı binaların önünde bulunan kamyonlara yüklendi.

#5
Foto - Tüm uyarılara rağmen! Ölümü böyle göze aldılar

Vatandaşların eşya taşıma telaşı kameraya yansıdı. Eşya taşımalara şahit olan bir vatandaş ise vatandaşların eşya için canlarını tehlikeye atmaması gerektiğini vurguladı.

#6
Foto - Tüm uyarılara rağmen! Ölümü böyle göze aldılar

12 yıldır Bostanbaşı Mahallesinde oturduğunu aktaran Cumali Arabacı, “Burası ova bir yerdi, 10 yılda evlerin hepsi dikildi.

#7
Foto - Tüm uyarılara rağmen! Ölümü böyle göze aldılar

Bütün herkesin evleri ağır hasarlı. Burada bulunan 1 yıllık evler de 10 yıllık evlerde ağır hasarlı.

#8
Foto - Tüm uyarılara rağmen! Ölümü böyle göze aldılar

Şu anda herkes eşyasını kurtarma peşinde. Vatandaşlar canlarını hiçe sayarak ne kurtarırsak kar hesabıyla eve girip eşyasını alıyor. Zaten eşya da kalmamış, her taraf kırılmış.

#9
Foto - Tüm uyarılara rağmen! Ölümü böyle göze aldılar

Canımızı kurtardık buna şükredelim. Malı da iyi kötü devlet herkese yardım ediyor.

#10
Foto - Tüm uyarılara rağmen! Ölümü böyle göze aldılar

Yemek ve içme konusunda her şey var. Çadır ve konteynerler hepsi yapılıyor. Vatandaşlar da artık eşya için canını bu risklere atmaması lazım” dedi.

#11
Foto - Tüm uyarılara rağmen! Ölümü böyle göze aldılar

#12
Foto - Tüm uyarılara rağmen! Ölümü böyle göze aldılar

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