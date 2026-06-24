Dünya bu hamleyi konuşuyor: Türkiye, ABD’yi bile gölgede bıraktı

Türk savunma sanayisi ve askeri dehası, dünya genelinde gıptayla izlenmeye devam ediyor. Uluslararası basında ve İsrail’in önde gelen gazetelerinden Maariv’de analist Eli Leon imzasıyla yayınlanan makalede, bu başarı karşısındaki hayranlık gizlenemedi. Analizde, Türkiye’nin bu operasyonel ve teknolojik hamlesi “Oyunun kurallarını değiştirecek, muazzam bir stratejik yetenek” olarak tanımlanırken, “Bu başarı, Ankara’nın hem NATO ittifakındaki hem de küresel arenadaki gücünü ve liderliğini sarsılmaz bir şekilde pekiştiriyor. İnsansız hava araçları (İHA) teknolojisinde halihazırda küresel bir süper güç olduğunu kanıtlayan Türkiye, şimdi de deniz havacılığında sadece ABD gibi devlerle aşık atabilecek, hatta onları gölgede bırakacak çığır açıcı bir askeri vizyonu sahaya sürdü. Türk Deniz Kuvvetleri, gelişmiş elektronik harp sistemleriyle donatılmış saldırı dronlarını savaş gemilerinin güvertesinden kusursuzca uçurarak dünya askeri tarihine adını altın harflerle yazdırıyor” denildi. Haber analizin devamında şu ifadelere yer verildi: Türk mühendisliğinin bu gövde gösterisi, denizlerde fırtına gibi esen “Denizkurdu-2” tatbikatında tüm dünyaya ilan edildi. Türkiye’nin gururu olan çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun güvertesinden, yerli ve milli savunma devi ASELSAN imzalı elektronik harp podlarıyla donatılmış Bayraktar TB3, gökyüzüne doğru asil bir kalkış gerçekleştirdi.