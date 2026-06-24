  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'ın açıklaması piyasaları salladı, altın ve gümüş fiyatları tepe taklak oldu! Dursun Özbek'ten ani karar! Resmen düğmeye bastı Dursun Başkan... Üreticiler her şeyi anlattı: Araba lastiklerinin siyah olmasının asıl sebebi… Hepsi bu yüzden aynı renkte üretiliyormuş... Ecdadın mukaddes mirası Samsun’da! 5 dakikada 3 malzemeyle kurabiye tarifi... Ev hanımı olanlar veya çalışanlar misafir gelmeden yapılabilecek İlham Aliyev, Numan Kurtulmuş'u kabul etti Koç Holding'den ani karar: Arçelik 71.4 milyon euroyu bastı, ortaklığı sonlandırdı Yüzlerce anne-bebek göz göre göre öldü! Burası Türkiye değil ‘çağdaş’ denilen İngiltere 100 yıl içinde yok olacak şehirler açıklandı! Türkiye'den iki şehir listede!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Dünya bu hamleyi konuşuyor: Türkiye, ABD’yi bile gölgede bıraktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya bu hamleyi konuşuyor: Türkiye, ABD’yi bile gölgede bıraktı

TAHSİN HAN Dünyada sadece iki ülkenin sahip olduğu o gizli güç artık Mavi Vatan’da... Türk Deniz Kuvvetleri, TCG Anadolu’dan kalkan yerli İHA’ları ölümcül elektronik harp sistemleriyle donatarak dünya askeri doktrinini kökten sarstı. Dünya basını gibi İsrail’in Maariv gazetesi de “Türkiye, yalnızca ABD ile kıyaslanabilecek çığır açan bir askeri yetenek sergiliyor” manşetiyle Ankara’nın nadir rakipsiz bir yetenek olduğunu yazdı.

#1
Foto - Dünya bu hamleyi konuşuyor: Türkiye, ABD’yi bile gölgede bıraktı

Türk savunma sanayisi ve askeri dehası, dünya genelinde gıptayla izlenmeye devam ediyor. Uluslararası basında ve İsrail’in önde gelen gazetelerinden Maariv’de analist Eli Leon imzasıyla yayınlanan makalede, bu başarı karşısındaki hayranlık gizlenemedi. Analizde, Türkiye’nin bu operasyonel ve teknolojik hamlesi “Oyunun kurallarını değiştirecek, muazzam bir stratejik yetenek” olarak tanımlanırken, “Bu başarı, Ankara’nın hem NATO ittifakındaki hem de küresel arenadaki gücünü ve liderliğini sarsılmaz bir şekilde pekiştiriyor. İnsansız hava araçları (İHA) teknolojisinde halihazırda küresel bir süper güç olduğunu kanıtlayan Türkiye, şimdi de deniz havacılığında sadece ABD gibi devlerle aşık atabilecek, hatta onları gölgede bırakacak çığır açıcı bir askeri vizyonu sahaya sürdü. Türk Deniz Kuvvetleri, gelişmiş elektronik harp sistemleriyle donatılmış saldırı dronlarını savaş gemilerinin güvertesinden kusursuzca uçurarak dünya askeri tarihine adını altın harflerle yazdırıyor” denildi. Haber analizin devamında şu ifadelere yer verildi: Türk mühendisliğinin bu gövde gösterisi, denizlerde fırtına gibi esen “Denizkurdu-2” tatbikatında tüm dünyaya ilan edildi. Türkiye’nin gururu olan çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun güvertesinden, yerli ve milli savunma devi ASELSAN imzalı elektronik harp podlarıyla donatılmış Bayraktar TB3, gökyüzüne doğru asil bir kalkış gerçekleştirdi.

#2
Foto - Dünya bu hamleyi konuşuyor: Türkiye, ABD’yi bile gölgede bıraktı

DÜŞMANI KÖR EDİYOR: Gökyüzündeki bu milli koruyucu platform, taşıdığı yüksek teknolojiyle düşman unsurlar için tam bir kabusa dönüşüyor: ANTİDOT 2-U/ES 100 (Elektronik Destek): Düşman radarlarını ve en kritik verilerini anında, milimetrik bir hassasiyetle tespit ederek Türk komuta merkezine aktarıyor. ANTİDOT 2-U/EA 200 (Elektronik Saldırı): Tespit edilen tüm düşman sistemlerini anında kör ediyor, haberleşme ağlarını sabote ediyor ve karşı orduların komuta zincirini tamamen felç ederek adeta hareket edemez hale getiriyor.

#3
Foto - Dünya bu hamleyi konuşuyor: Türkiye, ABD’yi bile gölgede bıraktı

“MÜRETTEBAT RİSKİ” TARİHE GÖMDÜ! Dünyadaki diğer ordular, denizlerdeki bu hassas istihbarat ve elektronik taarruz görevleri için hala insanlı devriye uçaklarını ve helikopterlerini kullanmak zorunda kalıyor. Bu durum, ya askerlerin hayatını tehlikeye atmak ya da güvenli mesafede kalıp görevin etkinliğinden ödün vermek gibi büyük bir çıkmaz oluşturuyordu. ASELSAN’ın üstün teknolojiyle ürettiği “tüy kadar hafif” elektronik harp podları, bu küresel çıkmazı kökten çözdü. Türkiye, artık tek bir askerinin burnu dahi kanamadan, düşman kıyılarını adalarındaki hedefleri havadan tamamen etkisiz hale getirebilecek güce sahip.

#4
Foto - Dünya bu hamleyi konuşuyor: Türkiye, ABD’yi bile gölgede bıraktı

DÜNYA ÜLKELERİ SIRAYA GİRDİ: Agresif elektronik harp sistemlerini İHA platformlarına bu denli kusursuz entegre edebilen dünya üzerindeki iki ülkeden biri Türkiye. Ankara’nın ev sahipliği yapacağı tarihi NATO zirvesi öncesinde bu muazzam başarı, Türk savunma sanayisini küresel bir cazibe merkezi ve teknoloji ihracatının zirvesi haline getiriyor. Dünya ülkeleri artık sıraya girmiş, Türk mühendisliğinin bu mucizesini hayranlıkla inceliyor. Üstelik Türk savunma sanayisinin vizyonu sınır tanımıyor.

#5
Foto - Dünya bu hamleyi konuşuyor: Türkiye, ABD’yi bile gölgede bıraktı

BAYKAR İHA DAHİSİ: İHA dâhisi BAYKAR, gökyüzünün efendisi olan ağır sınıf TİHA’sı AKINCI’yı gelişmiş hava savunma füzeleriyle donatarak havadan havaya karşı müdahale yapabilen dünyadaki birkaç seçkin ülkeden biri olma yolunda dev bir adım daha atıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman yetkili itiraf etti: Türkiye’yi örnek alıyoruz
Gündem

Alman yetkili itiraf etti: Türkiye’yi örnek alıyoruz

Almanya’nın Denizcilik Ekonomisi ve Turizmden Sorumlu Hükümet Koordinatörü Christoph Ploss, Türkiye ile Almanya arasındaki turizm bağlarının..
O ilimizde ormanlara giriş yasak!
Aktüel

O ilimizde ormanlara giriş yasak!

Bartın’da hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aşması beklenirken orman yangınlarını önlemek amacıyla 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında ..
Avrupa’da şer ittifakının planı patladı! AK Parti milletvekilleri Strasbourg’da kirli tezgahı darmadağın etti!
Gündem

Avrupa’da şer ittifakının planı patladı! AK Parti milletvekilleri Strasbourg’da kirli tezgahı darmadağın etti!

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Yaz Dönemi Genel Kurulu’nda düzenlenen Türkiye oturumunda, Türkiye’yi karalamak için kuyruğa giren..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'deki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Metrobüs durağında mide bulandıran olay! Bir süre dövüp polise teslim ettiler!
Gündem

Metrobüs durağında mide bulandıran olay! Bir süre dövüp polise teslim ettiler!

İstanbul Şişli'deki Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda bir kadının fotoğraflarını gizlice çekerken yakalanan kişi dövülerek polise teslim ed..
İşgalciler, Filistin'in parasına çöktü
Dünya

İşgalciler, Filistin'in parasına çöktü

Filistin, kandan beslenen terör devleti İsrail'in 11 milyar dolarlık varlığını alıkoymasının ardından uluslararası topluma çağrı yaptı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23