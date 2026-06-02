Göğüs boşluğunda yer alan timus bezi... Uzmanlar keşfetti: Unutulmuş o organ...
Göğüs boşluğunda yer alan timus bezi... Uzmanlar keşfetti: Unutulmuş o organ...

Göğüs boşluğunda yer alan timus bezi için uzmanlar çok çarpıcı bir detayı paylaştı...

Çocukluktan sonra tamamen işlevini yitirdiği sanılan o küçücük organ, aslında ne kadar yaşayacağınızın ve hangi hastalıklara yakalanacağınızın en büyük sırrını saklıyor olabilir mi? Bilim insanları, vücudumuzda adeta "unutulmuş" bu gizli kahramanın kanserden kalp krizine kadar birçok ölümcül riskten korunmada kilit rol oynadığını devasa bir yapay zeka çalışmasıyla kanıtladı! İşte uzun, sağlıklı bir ömrün ve başarılı kanser tedavilerinin şifresini barındıran o mucizevi keşfin tüm detayları...

Mass General Brigham araştırmacıları tarafından yürütülen ve sonuçları 1 Haziran 2026'da prestijli tıp dergisi Nature'da yayımlanan çifte araştırma, tıp dünyasındaki en büyük yanılgılardan birini gün yüzüne çıkardı. Bugüne kadar ergenlik sonrası küçüldüğü ve yetişkinlikte bağışıklık sistemi için pek bir işe yaramadığı düşünülen timus bezinin, aslında sağlıklı yaşlanma sürecinde hayati bir öneme sahip olduğu ortaya çıktı.

Göğüs boşluğunda yer alan timus bezi, vücudumuzu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savunan bağışıklık sistemi hücreleri olan "T hücrelerinin" eğitilmesinden sorumludur. Yaş ilerledikçe bu organın küçülmesi, bilim insanlarını uzun yıllar boyunca onun yetişkinlerde önemsiz olduğuna inandırmıştı.

Araştırma ekibi, rutin bilgisayarlı tomografi (CT) taramalarını incelemek için gelişmiş yapay zeka algoritmaları kullandı. Ulusal akciğer kanseri tarama programındaki 25.000'den fazla yetişkinin ve uzun soluklu Framingham Kalp Çalışması'ndaki 2.500 sağlıklı bireyin verileri derinlemesine analiz edildi. Bu taramalar sonucunda bireylerin timus boyutları, yapıları ve bileşenleri ölçülerek özel bir "timus sağlığı" skoru oluşturuldu.

Yapay zeka destekli bu devasa veri analizi, sağlıklı bir timus bezine sahip olmanın faydalarını çarpıcı oranlarla kanıtlıyor. Daha sağlıklı bir timusa sahip olan yetişkinlerde tespit edilen düşüş oranları şunlar:

Herhangi bir nedene bağlı ölüm riskinde P oranında azalma. Kardiyovasküler (kalp ve damar) hastalıklardan ölüm riskinde c oranında devasa bir düşüş. Akciğer kanserine yakalanma ihtimalinde 6 oranında gerileme.

Araştırmanın bir diğer önemli ayağı ise kanser hastalarına yönelik oldu. İmmünoterapi tedavisi gören 1.200'den fazla kanser hastasının verileri incelendiğinde, sağlıklı timus bezine sahip olan hastaların modern tedavilere çok daha güçlü ve olumlu yanıt verdiği görüldü. Bu gruptaki hastalarda kanserin ilerleme riski 7, ölüm riski ise D oranında azaldı.

