Tüm Sivaslılar bu yöntemi kullanıyor! Bir kere deneyen müptelası oluyor

5. Pişirme: Domateslerin rendelenmesi ile birlikte bu kez de pişirme işlemine iliyor. Sivaslılar domatesleri kısık ateşte ve rengi koyulaşıncaya kadar pişirmektedir. 6. İyice karıştırma: Salça pişerken mutlaka karıştırılması gerekiyor. Bu sayede tüm salça homojen bir şekilde pişmiş olacak. 7. Saklama: Tüm bunların yanı sıra salçaların uzun süre kullanılabilmesi için seçilen saklama yönteminin de doğru olması gerekmektedir. Salçanın cam kavanozlarda ve ağzı sıkı bir şekilde kapatılarak serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi gerekiyor.