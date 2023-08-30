2023-08-30 11:47:01 Tüm Sivaslılar bu yöntemi kullanıyor! Bir kere deneyen müptelası oluyor
Sivaslıların uyguladığı o yöntemle yapılan salçalar ilk günkü tazeliğini koruyor. Yemeklerin vazgeçilmez ürünü salça her yemekte de yerini alıyor. Bu saçları 1 yıl hiç bozulmadan saklayacaksınız. İşte salçayı uzun süre saklamanın püf noktası… Yaz mevsimi ile birlikte başlayan hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Hemen hemen her yemekte kullanılan salçayı yapmakta marifet istiyor. Hem lezzetli hem de dayanıklı bir salça yapmadım püf noktası ustasından geldi. Sivaslılar yıllardır bu yöntemi uyguluyor. İşte salçayı uzun süre saklamanın püf noktası…