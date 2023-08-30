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Tüm Sivaslılar bu yöntemi kullanıyor! Bir kere deneyen müptelası oluyor

2023-08-30 11:47:01
Tüm Sivaslılar bu yöntemi kullanıyor! Bir kere deneyen müptelası oluyor

Sivaslıların uyguladığı o yöntemle yapılan salçalar ilk günkü tazeliğini koruyor. Yemeklerin vazgeçilmez ürünü salça her yemekte de yerini alıyor. Bu saçları 1 yıl hiç bozulmadan saklayacaksınız. İşte salçayı uzun süre saklamanın püf noktası… Yaz mevsimi ile birlikte başlayan hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Hemen hemen her yemekte kullanılan salçayı yapmakta marifet istiyor. Hem lezzetli hem de dayanıklı bir salça yapmadım püf noktası ustasından geldi. Sivaslılar yıllardır bu yöntemi uyguluyor. İşte salçayı uzun süre saklamanın püf noktası…

#1
Foto - Tüm Sivaslılar bu yöntemi kullanıyor! Bir kere deneyen müptelası oluyor

1. Kaliteli domates seçimi: Kaliteli bir salça yapmak için kaliteli domates kullanılması gerekiyor. Kırmızı renkte olgun ve taze domatesler salça yapmak için en uygun domates çeşididir. 2. Domatesleri yıkama: Salça yapmadan önce domateslerin mutlaka temiz bir şekilde yıkanması gerekmektedir. Ancak Sivaslılar domatesleri özünü kaybetmemesi için fazla yıkamaktan kaçınıyor. 3. Domatesleri rendeleme: Salçanın kıvamını tutturabilmek için rende yöntemini kullanan Sivaslılar ince bir rende ile domatesleri tek tek rendeliyor. 4. Tuz ekleme: Salçanın içerisinde tuz eklemek de salçana dayanıklılığını arttıran bir diğer yöntemi olarak görülmektedir. Domatesler rendelendikten sonra mutlaka tuz ekleme işlemi yapılmalıdır. 

#2
Foto - Tüm Sivaslılar bu yöntemi kullanıyor! Bir kere deneyen müptelası oluyor

5. Pişirme: Domateslerin rendelenmesi ile birlikte bu kez de pişirme işlemine iliyor. Sivaslılar domatesleri kısık ateşte ve rengi koyulaşıncaya kadar pişirmektedir. 6. İyice karıştırma: Salça pişerken mutlaka karıştırılması gerekiyor. Bu sayede tüm salça homojen bir şekilde pişmiş olacak. 7. Saklama: Tüm bunların yanı sıra salçaların uzun süre kullanılabilmesi için seçilen saklama yönteminin de doğru olması gerekmektedir. Salçanın cam kavanozlarda ve ağzı sıkı bir şekilde kapatılarak serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi gerekiyor.

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