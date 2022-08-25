Tüm mailler büyük tehlike altında

Saldırıdan önce okunmamış olarak işaretlenen e-posta mesajları, daha sonra da yine okunmamış olarak işaretlenerek kullanıcının şüphe etmemesi sağlanırken, tüm uyarı e-postalarını da silmeyi ihmal etmiyor. Bu sistam daha sornasında ise dili orijinal durumuna geri döndürerek ortadan kayboluyor.