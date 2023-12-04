2023-12-04 11:49:33 Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Belçikalı yıldız oyuncu Michy Batshuayi'nin kulüpte mutsuz olduğu öne sürülmüştü. Edin Dzeko'nun transferiyle birlikte yedek kulübesine hapsolan yıldız oyuncu, İsmail Kartal'dan beklediği şansları alamadı. Gelecek sezon takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan golcü oyuncunun yeni takımıyla anlaşma sağlandığı belirtildi.