  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Şimşek’ten enflasyon ile ilgili açıklama geldi! “Benden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyin”

Herkesin uykusu kaçacak! Depremi 5 gün önceden bildi... Gökyüzüne bakıp onları gördü ve 'deprem olacak' dedi

Başkan Erdoğan tarafından "Mevlana Yılı" olarak ilan edilmişti! 750. Vuslat Yıl Dönümü! Hazreti Mevlana anılıyor! O ilimizde 40 bin kişilık yoğun katılım olacak!

Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası! Kış günü Kızkalesi'nde deniz keyfi

Marmara'daki 5,1'lik deprem sonrası Naci Görür'den ürküten uyarı! Şimdi orada deprem olacak

Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk

Oradan gönderdiler! İşte depremden bir dakika önce telefonlara gelen o mesaj

Türkiye’nin dünya çapında en önemli oyuncusu! Son teknoloji ürünlerini Mısır’ın başkenti Kahire’de başlayan EDEX’te sergiliyor!

Türkiye’nin en uzun dere kanyonu! Guinness’e aday oldu
Spor
19
Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

2023-12-04 11:49:33
Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Belçikalı yıldız oyuncu Michy Batshuayi'nin kulüpte mutsuz olduğu öne sürülmüştü. Edin Dzeko'nun transferiyle birlikte yedek kulübesine hapsolan yıldız oyuncu, İsmail Kartal'dan beklediği şansları alamadı. Gelecek sezon takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan golcü oyuncunun yeni takımıyla anlaşma sağlandığı belirtildi.

#1
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

Süper Lig'de İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluğu hedefliyor.

#2
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de bol gollü alınan galibiyetler, taraftarları havaya sokarken son haftalarda bir düşüş yaşandı.

#3
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

Özellikle geçtiğimiz günlerde oynanan Nordsjaelland maçında 6-1 kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar hayal kırıklığına uğradı.

#4
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

Süper Lig'in 14. haftası son maçında da Sivasspor'u sahasında ağırlayacak olan Kanarya, mutlak galibiyet istiyor.

#5
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

Sivasspor maçından alınacak sonuçla birlikte yeniden zirveye oturması muhtemelen olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

#6
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, bu sezon yapılan transferler sonrası gözden düştü. İlk 11'e girmekte oldukça zorlanan yıldız oyuncunun, sarı-lacivertli takımda mutsuz olduğu belirtildi.

#7
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

Belçika basınında yer alan haberlerde Michy Batshuayi'nin devre arasında yeni takımına imza atacağı söylendi.

#8
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Michy Batshuayi, Club Brugge ile prensip anlaşmasına vardı.

#9
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

30 yaşındaki santrforun ara transfer döneminde ülkesine dönmeye hazırlandığı kaydedildi.

#10
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

Michy Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasını 17 maçta giydi ve toplam 755 dakika sahada kaldı.

#11
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

Belçikalı santrfor bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırma başarısı gösterdi. 30 yaşındaki oyuncu aynı zamanda 3 asist üretti.

#12
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Michy

#13
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

Batshuayi'nin 1 yıllık opsiyon maddesini kullanması beklenmiyor. Belçikalı santrforun güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

#14
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

#15
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

#16
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

#17
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

#18
Foto - Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

The Simpsons'un spn öngörüsü halkı ayağa kaldırdı! Simpsonlar bu kez tahmini: Sadece 1 ay kaldı
Aktüel

The Simpsons'un spn öngörüsü halkı ayağa kaldırdı! Simpsonlar bu kez tahmini: Sadece 1 ay kaldı

Geleceğe dair bütün dünyanın gözlerini çeşitli iddialarıyla sürekli meşgul eden Simpsonslar bu defa bir spn haberiyle ortalığı karıştırdı! T..
Kızıldeniz'de İngiliz gemisine saldırı
Dünya

Kızıldeniz'de İngiliz gemisine saldırı

İngiltere'ye ait bir geminin Kızıldeniz'de Yemen yakınlarında saldırıya uğradığı açıklandı.
25 yıllık ünlü firma İflas etti demeye rakam kaldı: İflasın pençesinde! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak
Ekonomi

25 yıllık ünlü firma İflas etti demeye rakam kaldı: İflasın pençesinde! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Küresel ekonomik kriz iflas dalgalarını artırırken bu kez ünlü Türk firmasının iflası her an gelebilir! Flaş bir gelişme yaşandı...
'Türkiye'den İsrail askerlerine yardım' algısına DMM'den açıklama!
Gündem

'Türkiye'den İsrail askerlerine yardım' algısına DMM'den açıklama!

İşgalci İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik bombardımanına en güçlü sesi Türkiye gösterirken sosyal medyada bazı manipülatif..
4 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

4 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (4 Aralık 2023) sunuyoruz...

Türk havacılık devi Aksungur İHA: motor TEI-PD170 ile gösteri! Görenleri gururlandıran, o ilimizde uçuş
Teknoloji

Türk havacılık devi Aksungur İHA: motor TEI-PD170 ile gösteri! Görenleri gururlandıran, o ilimizde uçuş

Görenleri gururlandıran, Türk Havacılık Sektörü için bir mihenk taşı olan ve TEI-PD170 motoru ile havalanan AKSUNGUR... TUSAŞ Motor Sanayi ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23