Tüm dünyayı titreten ASELSAN’dan olay yatırım kararı! 3 şehir, savunma sanayiinin yeni kalbi oluyor

Bu çerçevede, 2. Ordu Komutanlığının Malatya'da bulunması nedeniyle güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek için şehirde bir bakım-onarım ve üretim tesisi kurulması kararlaştırıldı. Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 6500 metrekare kapalı alanda faaliyetlere başlayan tesiste, ASELSAN sistemlerinin bakım-onarım ve test faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bakım-onarım faaliyetlerine ek olarak Malatya'nın sanayileşmesine destek olmak, savunma sanayisi ekosistemini ülke çapına yaymak ve şirkete yeni kapasite oluşturmak gibi amaçlarla, ülke savunması için kritik öneme sahip milli ve yerli ASELSAN sistemlerine ait elektronik kart takımlarının üretilmesi ve test edilmesi için kart dizgi hattı kurulmasına karar verildi. Tedariki ve yatırım süreci devam eden altyapılarla, hassas üretim prosesi gerektiren yüksek teknolojili özel elektronik kartların üretimi gerçekleştirilecek.