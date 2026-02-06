Tüm dünyayı titreten ASELSAN’dan olay yatırım kararı! 3 şehir, savunma sanayiinin yeni kalbi oluyor
Savunma sanayii devi ASELSAN, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin ekonomik kalkınması için kolları sıvadı ve Gaziantep, Malatya ile Adıyaman’ı yüksek teknoloji üslerine dönüştürmek için dev yatırımları başlattı. Malatya’da elektronik kart dizgi hattı, Gaziantep’te kritik kayar bilezik fabrikası ve Adıyaman’da savunma tipi konnektör üretimiyle bölgeye "can suyu" verilecek. Bu stratejik yatırımlar sadece bölgedeki istihdamı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin savunma sanayiindeki dışa bağımlılığını en aza indirecek.