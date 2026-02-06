  • İSTANBUL
Tüm dünyayı titreten ASELSAN’dan olay yatırım kararı! 3 şehir, savunma sanayiinin yeni kalbi oluyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tüm dünyayı titreten ASELSAN’dan olay yatırım kararı! 3 şehir, savunma sanayiinin yeni kalbi oluyor

Savunma sanayii devi ASELSAN, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin ekonomik kalkınması için kolları sıvadı ve Gaziantep, Malatya ile Adıyaman’ı yüksek teknoloji üslerine dönüştürmek için dev yatırımları başlattı. Malatya’da elektronik kart dizgi hattı, Gaziantep’te kritik kayar bilezik fabrikası ve Adıyaman’da savunma tipi konnektör üretimiyle bölgeye "can suyu" verilecek. Bu stratejik yatırımlar sadece bölgedeki istihdamı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin savunma sanayiindeki dışa bağımlılığını en aza indirecek.

Tüm dünyayı titreten ASELSAN'dan olay yatırım kararı! 3 şehir, savunma sanayiinin yeni kalbi oluyor

Alınan bilgiye göre, ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde başlatılan yatırım seferberliği kapsamında Malatya, Gaziantep ve Adıyaman'ı kritik savunma teknolojilerinin üretim merkezlerine dönüştürüyor. Bu kapsamda bölgede istihdamı artırmak, nitelikli iş gücünü geliştirmek, şehre ekonomik katkı sağlamak amacıyla Malatya'da ASELSAN tesisinin kurulmasına karar verildi.

Tüm dünyayı titreten ASELSAN'dan olay yatırım kararı! 3 şehir, savunma sanayiinin yeni kalbi oluyor

Bu çerçevede, 2. Ordu Komutanlığının Malatya'da bulunması nedeniyle güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek için şehirde bir bakım-onarım ve üretim tesisi kurulması kararlaştırıldı. Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 6500 metrekare kapalı alanda faaliyetlere başlayan tesiste, ASELSAN sistemlerinin bakım-onarım ve test faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bakım-onarım faaliyetlerine ek olarak Malatya'nın sanayileşmesine destek olmak, savunma sanayisi ekosistemini ülke çapına yaymak ve şirkete yeni kapasite oluşturmak gibi amaçlarla, ülke savunması için kritik öneme sahip milli ve yerli ASELSAN sistemlerine ait elektronik kart takımlarının üretilmesi ve test edilmesi için kart dizgi hattı kurulmasına karar verildi. Tedariki ve yatırım süreci devam eden altyapılarla, hassas üretim prosesi gerektiren yüksek teknolojili özel elektronik kartların üretimi gerçekleştirilecek.

Tüm dünyayı titreten ASELSAN'dan olay yatırım kararı! 3 şehir, savunma sanayiinin yeni kalbi oluyor

ASELSAN ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) işbirliğiyle hayata geçirilecek ASELSAN Gaziantep Kayar Bilezik Fabrikası için ortaklık sözleşmesi 24 Aralık 2025'te imzalandı. Yüzde 51 sermayesi şirkete ait olacak ASELSAN Gaziantep Elektromekanik Teknolojileri, başta kayar bilezik (slip ring) ürün ailesi olmak üzere kritik elektromekanik sistemlerin yerlileştirilmesi, üretim, tasarım ve satışı, satış sonrası hizmetleri amacıyla kuruldu. Kayar bilezikler hava savunma sistemlerinden zırhlı araçlara, radarlardan optik sistemlere kadar geniş bir yelpazede kritik öneme sahip bulunuyor.

Tüm dünyayı titreten ASELSAN'dan olay yatırım kararı! 3 şehir, savunma sanayiinin yeni kalbi oluyor

Bu yatırımla birlikte ASELSAN'ın uzun yıllardır tasarladığı ve ürettiği kritik bileşenlerde yüksek adetli üretim kabiliyeti oluşturulması, tedarik sürekliliğinin güçlendirilmesi ve bu kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın daha da azaltılması hedefleniyor. Gaziantep'te kurulacak yeni yapı, ASELSAN'ın üretim ekosistemini güçlendirirken, bölgedeki yüksek teknoloji odaklı sanayi altyapısına, ihracat potansiyeline ve nitelikli istihdama katkı sağlayacak. ASELSAN'ın aralarında bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Şirketleri'nin yüzde 51, Adıyaman'daki özel iştiraklerin yüzde 49 ortaklığıyla Adıyaman Kablo ve Konnektör AŞ kuruldu.

Tüm dünyayı titreten ASELSAN'dan olay yatırım kararı! 3 şehir, savunma sanayiinin yeni kalbi oluyor

Ortaklıkla Türkiye'nin savunma sanayisine stratejik katkı sağlamak amacıyla, havacılık ve askeri standartlara uygun kablo, konnektör ve kablo takımı sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, seri üretimi ve satış sonrası hizmetlerinin yerli ve milli imkanlarla sağlanması amaçlanıyor. Bu sayede, Adıyaman'da yaşanan deprem sonrası bölgenin katma değerli iş gücü ile kalkınması hedefleniyor. Kurulan şirket ile havacılık ve askeri kablo, konnektör ve kablo takımı alanında üstün teknoloji ile kalite standartlarına yüzde 100 uyum gösterme ve uzmanlıkla geliştirilmiş çözümlere imza atılması amaçlanıyor. Böylece ülkeye küresel rekabet yeteneği kazandırılarak alanında dünyanın önde gelen tedarikçilerinden birinin oluşturulması öngörülüyor.

