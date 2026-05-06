Aydın'da Kültür Yolu Festivali ekonomiyi hareketlendirdi... 42 lezzet noktasıyla Aydın gastronomisi vitrine çıktı...

Tarihi Sarıoğlu Lokantası işletme sahibi Mustafa Sarıoğlu, festivalin Aydın’a çok yönlü katkı sağladığını belirterek, “Kültür Yolu Festivali’nin şehrimize çok faydalı olacağına inandık. Aydın mutfağı; keşkek, yuvarlama, paşa böreği, kabak tatlısı ve zeytinyağlı ot yemekleri gibi çok zengin bir çeşitliliğe sahipti. İncir ve zeytin başta olmak üzere birçok yerel ürünümüzü işletmelerimizde kullandık. Festival sayesinde bu lezzetleri daha geniş kitlelere tanıtma imkanı bulduk. Şehrimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin artmasıyla birlikte hem esnafımız hem de gastronomi sektörü için önemli bir canlılık oluştu” dedi. Keşkekçi Hülya işletme sahibi Hülya Aydın ise festivalle birlikte özellikle şehir dışından gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirterek, “Aydın’a daha önce gelmeyen misafirlerin merakıyla birlikte ciddi bir ziyaretçi artışı yaşadık. Keşkek, yuvarlama ve paşa böreği gibi yöresel yemeklerimize yoğun ilgi oldu. Hem maddi hem manevi anlamda çok güzel geri dönüşler aldık. Aydın mutfağında çok bilinmeyen ancak oldukça değerli lezzetler festival sayesinde daha fazla tanınır hale geldi” ifadelerini kullandı. Helvacıoğlu Dondurma işletmecisi Batuhan Ulutürk ise festivalin ekonomik etkisine dikkat çekerek, “Kültür Yolu Festivali şehrimiz için çok büyük bir artı sağladı. Festivalin başlamasıyla birlikte işlerimizde ciddi bir artış yaşandı; satışlarımızda en az yüzde 50 oranında yükseliş oldu. Şehir dışından gelen ve Aydın mutfağını bilmeyen ziyaretçilere ulaşma konusunda festival çok etkili oldu” dedi. Ulutürk, geleneksel Dalama dondurmasının yanı sıra incir ve ceviz gibi yerel ürünlerle hazırlanan çeşitlerin de yoğun ilgi gördüğünü belirtti.