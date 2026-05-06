Durumu ciddi! AK Partili eski bakanın kardeşi, ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu, ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Hastane çevresinde yoğun kalabalık oluşurken, yakınları ve çok sayıda vatandaş gelişmeleri takip etmek için bölgeye akın etti. Antalya Valisi Hulusi Şahin de, Çavuşoğlu'nu hastanede ziyaret etti.