Cihat Yaycı 'sınırda alarm' diyerek duyurdu: Türkiye'den İran'a yönlendirildiler

Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Amiral Cihat Yaycı, ABD ve CIA’in bölgedeki temaslarına ilişkin değerlendirmesinde söz konusu yapıların “Kürt grupları” olarak tanımlanmasına karşı çıktı. Yaycı, PKK, PJAK, YPG, SDG ve PÇDK gibi örgütlerin aynı yapı içinde hareket ettiğini söyledi. Yaycı’ya göre bu örgütler ABD ve İsrail tarafından bölgede kullanılan araçlar niteliğinde. Bu nedenle bu yapıları etnik kimlik üzerinden değil terör örgütleri ağı olarak değerlendirmek gerektiğini ifade etti.