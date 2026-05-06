Cihat Yaycı 'sınırda alarm' diyerek duyurdu: Türkiye'den İran'a yönlendirildiler
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı bölgemizde yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Yaycı İran sınırına dikkat çekti.
ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan savaş bölgedeki güvenlik dengelerini sarsarken İran sınırında yeni bir gelişme daha gündeme geldi. İsrail medyasına yansıyan iddialara göre İran-Irak sınır hattında bazı silahlı gruplar hareketlenirken, terör örgütü PJAK’ın İran içinde faaliyet yürütmesi için hazırlık yapıldığı öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından Amiral Cihat Yaycı, GZT’ye yaptığı değerlendirmede bölgedeki planların arka planına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ABD-İsrail-İran savaşının altıncı gününde İran’ın batı sınırında hareketlilik iddiaları gündeme gelmişti. Bazı kaynaklar, İran-Irak sınırında beş silahlı grubun konuşlandığını ve bu gruplar arasında PKK’nın İran kolu olarak bilinen PJAK’ın da bulunduğunu ileri sürdü.
İddialara göre PJAK unsurları özellikle Zagros Dağları hattında konuşlandırıldı ve İran’ın kuzeybatısındaki bazı bölgelerde faaliyet hazırlığı yaptı. Bu gelişmelerin ardından İran güvenlik güçlerinin sınır hattına askeri birlik sevk ettiği ve savunma pozisyonu aldığı öne sürüldü.
Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Amiral Cihat Yaycı, ABD ve CIA’in bölgedeki temaslarına ilişkin değerlendirmesinde söz konusu yapıların “Kürt grupları” olarak tanımlanmasına karşı çıktı. Yaycı, PKK, PJAK, YPG, SDG ve PÇDK gibi örgütlerin aynı yapı içinde hareket ettiğini söyledi. Yaycı’ya göre bu örgütler ABD ve İsrail tarafından bölgede kullanılan araçlar niteliğinde. Bu nedenle bu yapıları etnik kimlik üzerinden değil terör örgütleri ağı olarak değerlendirmek gerektiğini ifade etti.
Yaycı, özellikle İran’ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan bölgesinin stratejik önem taşıdığına işaret etti. Bu bölgede büyük bir Türk nüfusunun yaşadığını belirten Yaycı, son yıllarda PJAK unsurlarının bu alana yönlendirildiğini iddia etti. Bölgenin Türkiye sınırına yakınlığı nedeniyle kritik olduğunu söyleyen Yaycı, bu hattın Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlantıyı zayıflatabilecek bir tampon alan haline getirilmeye çalışıldığını öne sürdü.
Yaycı, son yıllarda bölgede yürütülen bazı politikaların bu örgütlerin İran’a yönelmesine zemin hazırladığını iddia etti. Özellikle Türkiye ve Suriye sahasında baskının azalmasının ardından örgüt unsurlarının Irak üzerinden İran’a kaydırıldığı görüşünü dile getirdi. Bu durumun İran’ın kuzeybatısında yeni bir güvenlik riskine yol açabileceğini belirten Yaycı, bölgede yaşayan halkın ciddi bir endişe içinde olduğunu söyledi.
