2023-10-16 08:07:42 Tüm dünyanın gözü o şehirde! Bu keşif çok konuşulur
Mısır'ın El Minye vilayetinde Firavunların Yeni Krallık Dönemine ait çok sayıda eser bulundu.
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Mısır'ın El Minye vilayetinde Firavunların Yeni Krallık Dönemine ait çok sayıda eser bulundu.
Mısır’ın El Minye vilayetine bağlı Tunah Al Jabal beldesinde yapılan kazılarda, Firavunların Yeni Krallık Dönemine (MÖ 1549–1069) ait farklı boyutlarda heykeller, papirüs, tahtadan yapılmış tabut ve süs parçaları bulundu.
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