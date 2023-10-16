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Dünya
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Tüm dünyanın gözü o şehirde! Bu keşif çok konuşulur

2023-10-16 08:07:42
Tüm dünyanın gözü o şehirde! Bu keşif çok konuşulur

Mısır'ın El Minye vilayetinde Firavunların Yeni Krallık Dönemine ait çok sayıda eser bulundu.

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Foto - Tüm dünyanın gözü o şehirde! Bu keşif çok konuşulur

Mısır’ın El Minye vilayetine bağlı Tunah Al Jabal beldesinde yapılan kazılarda, Firavunların Yeni Krallık Dönemine (MÖ 1549–1069) ait farklı boyutlarda heykeller, papirüs, tahtadan yapılmış tabut ve süs parçaları bulundu.

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