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Tüm dünya, Prens Selman'ın bu fotoğrafını konuşuyor

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin’de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ndeki temaslarının ardından Paraguay’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

  • Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı diken üstünde olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın bakışları, dünya gündemine oturdu.

  • Veliaht Prens, zirvede kendisiyle görüşmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aynı karedeyken ilginç mimikler sergiledi.

  • Bir gülüp bir somurtan Prens Selman, vücut diliyle ne kadar tedirgin olduğunu belli etti.

  • Uluslararası ajanslar, Erdoğan’ın diğer görüşmelerini de takip etti.

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