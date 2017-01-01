Tüm dünya, Prens Selman'ın bu fotoğrafını konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin’de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ndeki temaslarının ardından Paraguay’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı diken üstünde olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın bakışları, dünya gündemine oturdu.
Veliaht Prens, zirvede kendisiyle görüşmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aynı karedeyken ilginç mimikler sergiledi.
Bir gülüp bir somurtan Prens Selman, vücut diliyle ne kadar tedirgin olduğunu belli etti.
Uluslararası ajanslar, Erdoğan’ın diğer görüşmelerini de takip etti.