  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
14
Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de…

2023-03-19 07:13:27
Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de…

Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, ligin 26. haftasında oynadığı Konyaspor maçında 14 maçlık kazanma serisini kaybetti. Konyaspor'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de yaklaşık 5 ay sonra maç kaybederken haftayı moralsiz kapattı. Öte yandan transferde de hareketli günler geçiren Aslan, Mauro Icardi'nin bonservisi alınamaması halinde yerine gelecek dünya yıldızı için şimdiden çalışmalara başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de…

Geçtiğimiz sezon yarattığı hayal kırıklığının ardından kısa sürede toparlanan Galatasaray, yeni yönetimle birlikte düzlüğe çıktı.

#2
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de…

Sezon başında Okan Buruk'u göreve getiren Dursun Özbek yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıya oldukça güçlü ve yıldızlarla dolu bir kadro sundu.

#3
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de…

Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan Aslan, ligde de rekor bir seriye imza attı.

#4
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de…

14 MAÇLIK REKOR SERİ Bu sezon Kayserispor'a aldığı yenilginin ardından 5 ay boyunca maç kaybetmeyen Galatasaray, 14 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı.

#5
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de…

Süper Lig tarihinin en uzun kazanma serisini elde eden sarı-kırmızılılar, Konyaspor'u da mağlup ederek ulaşılması zor bir rekora koşmayı planlıyordu.

#6
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de…

Ancak Süper Lig'in 26. haftasında alınan Konyaspor yenilgisi, Galatasaray'ın rekoruna son verdi.

#7
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de…

Ligde girilecek milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transferleri için çalışıyor.

#8
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de…

ICARDI YERİNE LUKAU Galatasaray transferde yine büyük oynuyor. Sezon başından beri yıldız oyuncuları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, Inter'de kiralık olarak forma giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku için harekete geçti.

#9
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de…

Sezon sonunda PSG'den Mauro Icardi'nin bonservisini almak için pazarlık yapacak olan Cimbom bu girişimden sonuç alamadığı halde yeni planını belirledi.

#10
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de…

Bonservisi Chelsea'de olan Romelu Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.

#11
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de…

Avrupa futbolunun en önemli santraforları arasında gösterilen 29 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği İnter'de 18 maçta 5 gol ve 1 asist üretti.

#12
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de…

Fiziksel üstünlüğü sayesinde rakip savunmacılara zor anlar yaşatan Lukaku son vuruşlardaki başarısıyla dikkatleri çekiyor. 2021 yılında İnter'den Chelsea'ye tam 113 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan Lukaku'nun transfermarkt verilerine göre şuanki değeri 55 milyon euro.

#13
Foto - Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de…

Belçikalı yıldız golcü Romelu Lukaku, kariyerinde 581 karşılaşmada görev aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 279 gol atarken 88 de asist yaptı. (Takvim)

Teröristleri taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili bomba iddia: CHP heyetiyle görüşmeye gidiyorlardı
Gündem

Teröristleri taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili bomba iddia: CHP heyetiyle görüşmeye gidiyorlardı

PKK'lı teröristleri taşıyan helikopterin Duhok'ta düşmesiyle ilgili gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. Helikopterdeki teröristlerin CHP..
Afet illerinde 625 banka şubesi fiziki hizmet veriyor
Ekonomi

Afet illerinde 625 banka şubesi fiziki hizmet veriyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yeni bir açıklama yapıldı.
Altını doları, dövizi olanlar! Ekonomik krizi sonrası uzman uyarısı: Tahminini duyurdu! Altın fiyatları tahmini
Ekonomi

Altını doları, dövizi olanlar! Ekonomik krizi sonrası uzman uyarısı: Tahminini duyurdu! Altın fiyatları tahmini

Altın fiyatları rekor kırdı - Ons altın fiyatı dün yüzde 4'e yakın artışla 1989 doları gördü ve 11 ayın zirvesine yükseldi. Altın fiyatları ..
ŞOK 22 Mart kataloğunu yayımladı! Çarşamba fırsatlarında büyük indirim
Ekonomi

ŞOK 22 Mart kataloğunu yayımladı! Çarşamba fırsatlarında büyük indirim

Zincirmarketler arasında en çok tanınanlardan biri olan ŞOK market 22 Mart kataloğunu yayımladı. Birçok üründe cazip indirim fırsatları sunu..
Şaşırdık mı! Haluk Levent konserinde rezil görüntüler
Aktüel

Şaşırdık mı! Haluk Levent konserinde rezil görüntüler

İstanbul'da Haluk Levent'in de yer aldığı konser, skandal görüntülere sahne oldu. Kendini bilmez seyircilerden bazıları "Hükümet istifa" slo..
Akaryakıt fiyatları düşüşü: Akaryakıta zam, indirim gelecek mi? Güncel LPG, motorin, benzin fiyatı İstanbul Ankara, İzmir
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları düşüşü: Akaryakıta zam, indirim gelecek mi? Güncel LPG, motorin, benzin fiyatı İstanbul Ankara, İzmir

Akaryakıta büyük indirim! Pompaya yansıdı. Akaryakıt fiyatları güncellendi. Brent petrol ve döviz kurundan etkilenen akaryakıt fiyatlarında ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23