2023-08-09 11:34:21 Tüm araçlarda yasak olacak! Herkesi şaşırtan karar
Avrupa Birliği otomobil üretiminde krom kaplama kullanımını yasaklama kararı aldı.
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Avrupa Birliği otomobil üretiminde krom kaplama kullanımını yasaklama kararı aldı.
Krom kaplamaların yasaklanmasını öngören yasa 2024 yılında yürürlüğe girebilir.
Otomobil üreticileri premium malzeme görünümünü vermek için yeni bir malzeme arayışına girecek.
Yasağın sağlık sorunları nedeniyle alındığı öğrenildi. Krom kaplama işlemi sırasında havaya salınan emisyonların akciğer kanserinin gelişimine katkıda bulunduğu belirtiliyor. Raporda bu emisyonların dizelden 500 kat daha zehirli olduğu yönünde.
Zararlı emisyonu azaltmak için başka kimyasal duman bastırıcıların kullanması gündemdeydi ancak bunlar da yüksek derecede toksik maddeler içerdiği için sağlık konusunda yine zararları olacaktı.
Krom kaplama sadece otomobillerde değil mutfak, aydınlatma, banyo gibi birçok günlük hayatımızda kullandığımız eşyada kullanılıyor.
Renault'un baş tasarımcısı Gilles Vidal'e göre, çevre dostu malzemeler kroma alternatif olabilir.
Deneyimli tasarımcı Fransız markanın otomobillerinde arduvaz ve mantar kaplamaların yanı sıra ` oranında geri dönüştürülmüş alkantara kullandığını vurguladı.
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