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Otomotiv
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Tüm araçlarda yasak olacak! Herkesi şaşırtan karar

2023-08-09 11:34:21
Tüm araçlarda yasak olacak! Herkesi şaşırtan karar

Avrupa Birliği otomobil üretiminde krom kaplama kullanımını yasaklama kararı aldı.

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Foto - Tüm araçlarda yasak olacak! Herkesi şaşırtan karar

Krom kaplamaların yasaklanmasını öngören yasa 2024 yılında yürürlüğe girebilir.

#2
Foto - Tüm araçlarda yasak olacak! Herkesi şaşırtan karar

Otomobil üreticileri premium malzeme görünümünü vermek için yeni bir malzeme arayışına girecek.

#3
Foto - Tüm araçlarda yasak olacak! Herkesi şaşırtan karar

Yasağın sağlık sorunları nedeniyle alındığı öğrenildi. Krom kaplama işlemi sırasında havaya salınan emisyonların akciğer kanserinin gelişimine katkıda bulunduğu belirtiliyor. Raporda bu emisyonların dizelden 500 kat daha zehirli olduğu yönünde.

#4
Foto - Tüm araçlarda yasak olacak! Herkesi şaşırtan karar

Zararlı emisyonu azaltmak için başka kimyasal duman bastırıcıların kullanması gündemdeydi ancak bunlar da yüksek derecede toksik maddeler içerdiği için sağlık konusunda yine zararları olacaktı.

#5
Foto - Tüm araçlarda yasak olacak! Herkesi şaşırtan karar

Krom kaplama sadece otomobillerde değil mutfak, aydınlatma, banyo gibi birçok günlük hayatımızda kullandığımız eşyada kullanılıyor.

#6
Foto - Tüm araçlarda yasak olacak! Herkesi şaşırtan karar

Renault'un baş tasarımcısı Gilles Vidal'e göre, çevre dostu malzemeler kroma alternatif olabilir.

#7
Foto - Tüm araçlarda yasak olacak! Herkesi şaşırtan karar

Deneyimli tasarımcı Fransız markanın otomobillerinde arduvaz ve mantar kaplamaların yanı sıra ` oranında geri dönüştürülmüş alkantara kullandığını vurguladı.

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