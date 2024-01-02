2024-01-02 12:25:12 Tükettiğiniz anda karaciğeri çürütüyor! Mutfaktan direkt atın
Karaciğerin fonksiyonları, vücudumuzun sağlığını korumak adına kritik bir rol oynar. Bu önemli organ, kendini yenileyebilen tek organ olmasıyla da bilinir. Ancak düzenli olarak tüketilen zararlı gıdalar, karaciğer üzerinde ciddi hasarlara yol açabilir. Sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bazı besinler, aslında karaciğer için zehirli etkilere sahip olabilir. İşte karaciğer sağlığınızı korumak adına tüketmemeniz gereken o besinler...