Tükettiğiniz anda karaciğeri çürütüyor! Mutfaktan direkt atın

Diğer adıyla monosodyum glutamat olarak bilinir ancak paketli gıdaların üzerinde hidrolize bitkisel protein, maya özü, çin tuzu ya da soya ekstresi gibi pek çok farklı şekilde adlandırılabilir. Paketli gıdalar tüketmek yerine evde kendi atıştırmalıklarınızı hazırlamak çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır.