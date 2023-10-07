Tükettiğiniz an kalbinizi çürütüyor! Bu besinleri kapınızdan içeri bile sokmayın! Çok ama çok şaşıracaksınız￼

Güne başlarken tüketmek için pratik ve besleyici bir seçim gibi görünen kahvaltılık gevrekler aslında düşünülenin aksine sağlığımız için tehdit oluşturuyor. Tahıl barındırdığı söylenen bu gıdalar işlenerek besin değerini kaybeder ve yüksek oranda koruyucu madde içerir. Bu konuda yapılan bir çalışma, bağışıklık fonksiyonunu iyileştirmek için tasarlanmış zenginleştirilmiş bir kahvaltılık gevrek tüketen çocukların, tahıl tüketmeyen çocuklar kadar sık hastalandıklarını ortaya koydu.