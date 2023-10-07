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Sağlık
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Tükettiğiniz an kalbinizi çürütüyor! Bu besinleri kapınızdan içeri bile sokmayın! Çok ama çok şaşıracaksınız￼

2023-10-07 12:01:08
Tükettiğiniz an kalbinizi çürütüyor! Bu besinleri kapınızdan içeri bile sokmayın! Çok ama çok şaşıracaksınız￼

Sağlıklı bir bedenin sırrı güne besin değeri yüksek zinde bir kahvaltıyla başlamaktan geçiyor. Kahvaltıda protein bakımından zengin, yüksek lif içeren gıdalar tüketmek sizin gün boyu kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlar. Bunların aksine kahvaltıda tükettiğimiz bazı gıdalar sağlığınız için tehdit oluşturabiliyor. Güne başlarken tükettiğimiz gıdalar sağlığımızı olumlu etkilediği kadar olumsuzda etkileyebilir. Bu nedenle bazı gıdalardan uzak durmak bizim yaşam kalitemizi artırmaya yardımcı olabilir. Peki nedir bu uzak durmamız gereken gıdalar?

#1
Foto - Tükettiğiniz an kalbinizi çürütüyor! Bu besinleri kapınızdan içeri bile sokmayın! Çok ama çok şaşıracaksınız￼

Güne başlarken tüketmek için pratik ve besleyici bir seçim gibi görünen kahvaltılık gevrekler aslında düşünülenin aksine sağlığımız için tehdit oluşturuyor. Tahıl barındırdığı söylenen bu gıdalar işlenerek besin değerini kaybeder ve yüksek oranda koruyucu madde içerir. Bu konuda yapılan bir çalışma, bağışıklık fonksiyonunu iyileştirmek için tasarlanmış zenginleştirilmiş bir kahvaltılık gevrek tüketen çocukların, tahıl tüketmeyen çocuklar kadar sık hastalandıklarını ortaya koydu.

#2
Foto - Tükettiğiniz an kalbinizi çürütüyor! Bu besinleri kapınızdan içeri bile sokmayın! Çok ama çok şaşıracaksınız￼

Uzmanlar, kahvaltıda tüketeceğiniz trans yağlarının kalbe ve vücudun diğer organlarına uzun vadede çok fazla zarar verebileceğini söylüyor.

#3
Foto - Tükettiğiniz an kalbinizi çürütüyor! Bu besinleri kapınızdan içeri bile sokmayın! Çok ama çok şaşıracaksınız￼

Hazır meyve suları, evde yapılanların aksine az oranda meyve, yüksek oranda şeker içerir. Bunların içerisinde bulunan yüksek şeker oranı, sizin obezite ve tip 2 diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskinizi artırır. ￼Ayrıca sabah kahvaltıda meyve suyu içmek, kan şekerinizin çok hızlı yükselmesine neden olur. Ortaya çıkan insülin artışı ve kan şekerindeki düşüş bir süre sonra kendinizi yorgun ve daha aç hissetmenize neden olacaktır.

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