TÜİK açıkladı! En çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu

7- Havacılık ve Uzay Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği, insanlı ve insansız hava ve uzay taşıtlarına yönelik tasarım, üretim, test, araştırma ve geliştirme, bakım ve onarım çalışmalarını kapsar. Bölümde sivil veya askeri her türlü ekonomik, bilimsel ve teknolojik ürün ile hizmet sağlanmasına yönelik eğitimler verilir. Bu mühendislik dalından mezun olanlar, hava ve uzay alanında faaliyet gösteren bilişim sektöründeki şirketlerde, savunma sanayi, havacılık endüstrisi, uzay araştırma merkezleri ve uzay gözlem istasyonları gibi alanlarda istihdam edilebilirler.