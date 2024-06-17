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Eğitim
10
TÜİK açıkladı! En çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu

2024-06-17 14:49:04
TÜİK açıkladı! En çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu

10- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yönetimi ve organizasyonu üzerine eğitim verilen programdır. Deniz taşımacılığı sektöründeki işletmelerin yönetimi, gemi operasyonları, lojistik, liman yönetimi, ulaştırma ekonomisi ve deniz hukuku gibi konularda eğitim alan bölüm mezunları, deniz taşımacılığı sektöründe işletmelerin yönetimi ve organizasyonu alanlarında çalışma imkanı elde ederler.

#1
Foto - TÜİK açıkladı! En çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu

9- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, ticari gemilerden savaş gemilerine kadar tüm gemilerin tasarımı, üretimi ve bakım-onarımı alanlarını kapsayan bir programdır. Bu alandan mezun olanlar, tersanelerde her tür gemi üretiminde, açık deniz yapıları üretiminde, tasarım bürolarında, sınıflandırma kuruluşlarında ve bu alanları besleyen yan sanayi dallarında çalışabilirler.

#2
Foto - TÜİK açıkladı! En çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu

8- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Kontrol ve Otomosyan Mühendisliği, uygun yazılım ve donanımlarla istenilen duruma yönlendirme yapılması adına eğitim verilen bölümdür. Bu alanda elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin çalışmasını sağlayan bilgi ve teknolojiler öğretilir. Mezunlar, endüstriyel kontrol ve otomasyon şirketleri, her türlü modern fabrikalar, robot sistemleri, robot otomasyon, robot üretim tesisleri, akıllı sistemlerin olduğu tesisler, otomotiv sanayi, gaz tesisleri, yenilenebilir enerji üreten tesislerde çalışabilirler.

#3
Foto - TÜİK açıkladı! En çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu

7- Havacılık ve Uzay Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği, insanlı ve insansız hava ve uzay taşıtlarına yönelik tasarım, üretim, test, araştırma ve geliştirme, bakım ve onarım çalışmalarını kapsar. Bölümde sivil veya askeri her türlü ekonomik, bilimsel ve teknolojik ürün ile hizmet sağlanmasına yönelik eğitimler verilir. Bu mühendislik dalından mezun olanlar, hava ve uzay alanında faaliyet gösteren bilişim sektöründeki şirketlerde, savunma sanayi, havacılık endüstrisi, uzay araştırma merkezleri ve uzay gözlem istasyonları gibi alanlarda istihdam edilebilirler.

#4
Foto - TÜİK açıkladı! En çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu

6- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, gemilerde, elektrik üretim sistemleri, kazan sistemleri, itici güç sistemleri ve bu sistemlerin operasyonları, bakım, tutum ve onarımlarıyla sorumlu olan mühendislik dalıdır. Bu alandan mezun olan kişiler, gemi ve yat tersanelerinde, limanlarda, marinalarda planlama, bakım onarım mühendisliği ve yöneticilik yapabilmektedir.

#5
Foto - TÜİK açıkladı! En çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu

5- Uçak Bakım ve Onarım Uçak Bakım ve Onarım bölümü; uçakların bakımı, onarımı ve denetimi konularında eğitim veren bir programdır. Tüm teknik ve bakım işlemlerini öğretildiği bu bölümün mezunları; havacılık endüstrisinde, hava taşımacılığı şirketlerinde, havaalanlarında, bakım ve onarım şirketlerinde ve diğer ilgili alanlarda çalışabilirler.

#6
Foto - TÜİK açıkladı! En çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu

4- Havacılık Elektrik ve Elektroniği Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümünde; havacılık sektörüne, uluslararası standartlarda, nitelikli bakım ve onarım personeli yetiştirilir. Bölüm mezunları hava Araçları Bakım ve Onarım Merkezleri ve Özel Hava Yolları İşletmelerinde görev alabilirler.

#7
Foto - TÜİK açıkladı! En çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu

3- Matematik Mühendisliği ​Matematik Mühendisliğinde öğrenciler; matematik, bilgisayar bilimi ve mühendislik disiplinlerini bir araya getirerek öğrencilere uygulamalı matematik, bilgisayar modelleme ve hesaplama, veri analizi ve simülasyonlar gibi alanlarda eğitim alır. Matematik mühendisleri; araştırma ve geliştirme, modelleme ve simülasyon, veri analizi, mühendislik tasarımı, danışmanlık ve yönetim gibi alanlarda çalışabilirler.

#8
Foto - TÜİK açıkladı! En çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu

2- Uçak Mühendisliği ​Uçak Mühendisliği bölümü, uçakların tasarımı, üretimi, bakımı, onarımı ve denetimi konularında eğitim veren programdır. Uçak mühendisleri; havacılık endüstrisinde, uçak üreticilerinde, havacılık araştırma kurumlarında, hava taşımacılığı şirketlerinde, bakım ve onarım şirketlerinde ve diğer ilgili alanlarda çalışabilirler.

#9
Foto - TÜİK açıkladı! En çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu

1- Pilotaj ​Pilotaj bölümü, pilotluk eğitimi veren bir programdır. Öğrenciler uçak kullanımı, uçuş planlaması, hava sahası kuralları, uçuş dinamiği ve uçuş güvenliği gibi konuları detaylı bir şekilde öğrenirler. Mezunlar ticari havayolu şirketlerinde, özel havacılık şirketlerinde, askeri hava kuvvetlerinde ve devlet kurumlarında çalışabilirler.

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