2024-06-17 14:49:04 TÜİK açıkladı! En çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu
10- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yönetimi ve organizasyonu üzerine eğitim verilen programdır. Deniz taşımacılığı sektöründeki işletmelerin yönetimi, gemi operasyonları, lojistik, liman yönetimi, ulaştırma ekonomisi ve deniz hukuku gibi konularda eğitim alan bölüm mezunları, deniz taşımacılığı sektöründe işletmelerin yönetimi ve organizasyonu alanlarında çalışma imkanı elde ederler.