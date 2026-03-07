Türk bankası sessiz sedasız satıldı! Yeni sahipleri ‘yok artık bunu da mı onlar aldı’ dedirtti

Bu işlemin bölgesel strateji açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Freedom Finansal Hizmetler A.Ş. CEO’su Cenk Eynehan ise şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye, uzun vadede güçlü potansiyel sunan kilit bir pazar konumunda. Satış ve Satın Alma Sözleşmesi’nin (SPA) imzalanması Grup olarak Türkiye finans sektörüne duyduğumuz güvenin ve bankacılık ile sermaye piyasalarını farklı ülkeler arasında birbirine bağlayan, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı bir finansal ekosistem kurma kararlılığımız somut bir göstergesidir.” Taraflar, işlemin tamamlanması için Türkiye’deki bankacılık ve finansal mevzuatı çerçevesinde gerekli düzenleyici onay süreçlerini yürütecektir. İşlem, gerekli tüm izinlerin alınması ve teamüle uygun ön koşulların yerine getirilmesinin ardından tamamlanacaktır.