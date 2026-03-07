Türk bankası sessiz sedasız satıldı! Yeni sahipleri ‘yok artık bunu da mı onlar aldı’ dedirtti

TurkishBank Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene ise, “Bu satın alma hem TurkishBank Grubu hem de Freedom Holding açısından karşılıklı değer yaratan bir adım olup, Türk bankacılık sektörü için önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Freedom Grubu’nun dijital yetkinlikleri ve uluslararası platformu, pazarın gelişimine ve dönüşümüne olumlu katkı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu. İşlemin tamamlanmasının ardından Freedom, Banka’nın faaliyetlerinin geliştirilmesine odaklanmayı planlıyor. Bu kapsamda teknoloji altyapısının güçlendirilmesi, operasyonel verimliliğin artırılması, dijitalleşme yatırımlarının hızlandırılması ve bireysel ile KOBİ müşterilerine yönelik ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi öncelikli alanlar arasında yer alacak. Entegrasyon sürecinde operasyonel sinerji, teknoloji yatırımları ve müşteri odaklı yenilikçi finansal çözümler belirleyici olacak.