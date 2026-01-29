  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sivilceler neden geçmiyor? Akne oluşumuna yol açan 7 hatalı alışkanlık! Doluluk oranı kritik seviyede! İstanbul'un su kaynakları tehlikede CHP yönetimindeki İstanbul’da su iflası: Barajlar kuruyor, şehir çöle dönüyor 'Diktatör Özgür' yine ortalığı dağıttı! 6 kişiyi daha partiden kovacak... Tek sebebi Gürsel Tekin'le tokalaşmaları Nesli tükenen Ankara tavşanı geri döndü İspanya’da ses getiren yorum! Real Madrid Arda Güler'e ceza verecek mi? Tarih verildi! İstanbul’da iki gün kar bekleniyor Bir gol de buradan yedik: City stadındaki yiyecek fiyatları taraftarları şaşkına çevirdi Sıcak saatler! Askeri uçak düştü: Ölüler var
Gündem
6
Yeniakit Publisher
CHP yönetimindeki İstanbul’da su iflası: Barajlar kuruyor, şehir çöle dönüyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP yönetimindeki İstanbul’da su iflası: Barajlar kuruyor, şehir çöle dönüyor

İstanbul'da barajlar alarm veriyor. Sazlıdere’de su seviyesi yüzde 16’ya kadar gerilerken, havzada sadece derin çatlaklar ve kuruyan toprak kaldı. İBB ve İSKİ yönetimi somut bir çözüm üretmek yerine "tasarruf çağrısı" ile yetinirken, kentin iki önemli barajı tamamen kurumaya yüz tuttu.

#1
Foto - CHP yönetimindeki İstanbul’da su iflası: Barajlar kuruyor, şehir çöle dönüyor

İstanbul, CHP’li İBB yönetiminin vizyonsuz su politikalarının faturasını ağır bir kuraklık riskiyle ödüyor. İSKİ’nin güncel verilerine göre genel doluluk oranı yüzde 27,63’e kadar gerilerken, kentin can damarlarından Sazlıdere Barajı adeta çöle döndü.

#2
Foto - CHP yönetimindeki İstanbul’da su iflası: Barajlar kuruyor, şehir çöle dönüyor

İstanbul’da kış ortasında olunmasına rağmen barajlardaki tablo korkutucu bir boyuta ulaştı. Megakent genelinde doluluk oranı yüzde 27 seviyelerine demir atarken, Sazlıdere Barajı’ndan gelen görüntüler su krizinin kapıya dayandığını değil, içeri girdiğini kanıtladı. İstanbul’da Sazlıdere Barajında azalan su seviyesi kentin kuraklık ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. Yüzde 16,44 doluluk oranına sahip Sazlıdere baraj havzasında dronla çekilen görüntülerde, yüzlerce metrekare alanın tamamen kuruduğu, toprağın derin çatlaklarla kaplandığı görüldü.

#3
Foto - CHP yönetimindeki İstanbul’da su iflası: Barajlar kuruyor, şehir çöle dönüyor

İstanbul’da son aylarda yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi baraj doluluk oranlarını olumsuz etkilerken, İSKİ’nin açıkladığı güncel veriler kuraklık riskini bir kez daha gözler önüne serdi. İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 27,63 oldu. İstanbul’un önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’ndaki su seviyesi kritik seviyelere gerileyerek yüzde 16,44 kadar düştü. Havadan çekilen görüntülerde Sazlıdere Barajında kuraklık gözler önüne serildi. Daha önce surlar altında kalan yüzlerce metrekare alan kuruduğu barajın orta kısımlarına adacıkların çıktığı çekilen görüntülere yansıdı.

#4
Foto - CHP yönetimindeki İstanbul’da su iflası: Barajlar kuruyor, şehir çöle dönüyor

İSKİ verilerine göre, Sazlıdere Barajı’ndaki doluluk oranı önceki aylara kıyasla ciddi düşüş yaşadı. Uzmanlar, özellikle yaz aylarına girilmesiyle birlikte su tüketiminin artacağına dikkat çekerek, mevcut tablonun kuraklık tehlikesini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Yetkililer, baraj havzasında yeterli yağışın gerçekleşmemesi durumunda su rezervlerinde daha da azalma yaşanabileceğini ifade ederken, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 7 Ocak 2026 tarihli güncel veriler, Megakent’in 10 barajından çoğunun kritik seviyelerde olduğunu ortaya koydu: Elmalı: yüzde 80,77, Darlık: yüzde 46,68, Ömerli: yüzde 40,51,İstrancalar: yüzde 39,31,Alibey: yüzde 22,37,Büyükçekmece: yüzde 18,77, Terkos: yüzde 16,69,Sazlıdere: yüzde 16,44,Pabuçdere: yüzde 7,43,Kazandere: yüzde 4,03

#5
Foto - CHP yönetimindeki İstanbul’da su iflası: Barajlar kuruyor, şehir çöle dönüyor

İSKİ 29 OCAK 2026 VERİLERİ: KURAKLIK REKOR KIRDI İstanbul’un 10 barajından gelen son rakamlar, felaketin eşiğinde olduğumuzu gösteriyor: Sazlıdere: ,44 (Havza tamamen kurudu) Kazandere: %4,03 (Yok olma seviyesinde) Pabuçdere: %7,43 (Kritik eşiğin çok altında) Terkos: ,79 (Tarihi düşük seviye) Büyükçekmece: ,77 Alibeyköy: ",37

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böcek çiftinin yazışmaları ortaya çıktı! Belediye aracıyla kokain transferi
Gündem

Böcek çiftinin yazışmaları ortaya çıktı! Belediye aracıyla kokain transferi

Antalya’da yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede; CHP’li Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in,..
Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi
Gündem

Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi

En güçlü olduğu yer olan Suriye’de bile yok olmanın eşiğine gelen teröristlere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) el uzattı. Türk ve Suriye ist..
Özgür Özel’den ‘Sezgin Tanrıkulu’ talebine red: CHP’nin ulusalcı Kemalistleri utanacak mı şimdi?
Gündem

Özgür Özel’den ‘Sezgin Tanrıkulu’ talebine red: CHP’nin ulusalcı Kemalistleri utanacak mı şimdi?

CHP’de "değişim" adı altında başlayan tasfiye süreci, partiyi tam bir kaosun eşiğine sürükledi. Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan cezaevinde g..
Kızılelma, NATO ülkesinin aklını başından aldı
Teknoloji

Kızılelma, NATO ülkesinin aklını başından aldı

Beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, "KIZILELMA tamamen otonom..
Ülke şokta! 15 kişi taşıyan uçak kayboldu
Dünya

Ülke şokta! 15 kişi taşıyan uçak kayboldu

Kolombiya’da aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 15 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, kayboldu. Uçağın bulunması için çalışma başlatıl..
Katları/yatları konuşacağımıza, VIP ve korumaları mı konuşacağız!
Gündem

Katları/yatları konuşacağımıza, VIP ve korumaları mı konuşacağız!

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında geçmişte FETÖ kanallarında boy gösterip devletin seçilmiş yönetimine saldıran..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23