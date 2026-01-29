CHP yönetimindeki İstanbul’da su iflası: Barajlar kuruyor, şehir çöle dönüyor

İstanbul'da barajlar alarm veriyor. Sazlıdere’de su seviyesi yüzde 16’ya kadar gerilerken, havzada sadece derin çatlaklar ve kuruyan toprak kaldı. İBB ve İSKİ yönetimi somut bir çözüm üretmek yerine "tasarruf çağrısı" ile yetinirken, kentin iki önemli barajı tamamen kurumaya yüz tuttu.