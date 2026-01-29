CHP yönetimindeki İstanbul’da su iflası: Barajlar kuruyor, şehir çöle dönüyor

İSKİ verilerine göre, Sazlıdere Barajı’ndaki doluluk oranı önceki aylara kıyasla ciddi düşüş yaşadı. Uzmanlar, özellikle yaz aylarına girilmesiyle birlikte su tüketiminin artacağına dikkat çekerek, mevcut tablonun kuraklık tehlikesini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Yetkililer, baraj havzasında yeterli yağışın gerçekleşmemesi durumunda su rezervlerinde daha da azalma yaşanabileceğini ifade ederken, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 7 Ocak 2026 tarihli güncel veriler, Megakent’in 10 barajından çoğunun kritik seviyelerde olduğunu ortaya koydu: Elmalı: yüzde 80,77, Darlık: yüzde 46,68, Ömerli: yüzde 40,51,İstrancalar: yüzde 39,31,Alibey: yüzde 22,37,Büyükçekmece: yüzde 18,77, Terkos: yüzde 16,69,Sazlıdere: yüzde 16,44,Pabuçdere: yüzde 7,43,Kazandere: yüzde 4,03