Trump'a gündemi altüst edecek tehdit: Dikkat et ortadan kaldırılabilirsin
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş devam ederken, göreve geldiği günden bu yana ortalığı adeta yangın yerine çeviren Donald Trump’a yönelik çok sert bir mesaj paylaşıldı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik sert bir mesaj yayımladı.
Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden hem Farsça hem de Arapça olarak yaptığı paylaşımda Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine yanıt verdi.
“İran sizin boş tehditlerinizden korkmuyor. Sizden daha güçlü olanlar bile İran milletini ortadan kaldıramadı” diyen Laricani, Trump’a yönelik dolaylı bir tehditte bulundu. Laricani, “Kendine dikkat et, ortadan kaldırılabilirsin” ifadelerini kullandı.
Laricani’nin açıklaması, Trump’ın İran’ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışını kesmesi halinde İran’a daha sert saldırılar düzenleneceğini söylemesinin ardından geldi.
Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği kritik bir enerji koridoru olarak öne çıkıyor. KAYNAK: MEPANEWS
