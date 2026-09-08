Trump tahmini gündem olmuştu! Çin’in Nostradamus’undan çarpıcı tahmin: Bu kez 2027’yi işaret etti

ICE OPERASYONLARI VE PROTESTOLAR ARTABİLİR Xueqin’in senaryosunda göçmenlik politikaları da önemli bir başlık. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı’nın (ICE) operasyonlarının artabileceğini savunan Xueqin, özellikle büyük kentlerde yaşanabilecek gelişmelerin siyasi gerilimi daha da yükseltebileceğini düşünüyor. Bunun ardından Ulusal Muhafız birliklerinin kentlerde daha fazla görevlendirilebileceğini öne sürüyor. Xueqin’e göre savaş, göçmenlik politikaları, ekonomik sıkıntılar ve siyasi kutuplaşma birbirini tetikleyen gelişmelere dönüşebilir. HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANIRSA NE OLACAK? Xueqin’in ekonomik kriz senaryosunda ise Hürmüz Boğazı kritik bir noktada bulunuyor. İran ile yaşanabilecek bir çatışmanın boğazdaki enerji trafiğini sekteye uğratması halinde petrol ve doğal gaz fiyatlarının hızla yükselebileceğini savunan Xueqin, bunun küresel ekonomide zincirleme etki yaratabileceğini belirtiyor. Enerji maliyetlerinin artmasıyla üretim ve ulaşım giderlerinin yükselmesi, gıda fiyatlarını da etkileyebilir. Xueqin, böyle bir tablonun ekonomik krizden sosyal huzursuzluğa uzanan bir süreci tetikleyebileceğini düşünüyor. Xueqin’in değerlendirmelerinde ABD-İran savaşının sonucu, Amerikan ekonomisinin geleceğiyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Akademisyene göre ABD’nin savaşı kaybetmesi yalnızca askeri bir yenilgi olmayacak. Böyle bir durumun Washington’ın ekonomik ve jeopolitik gücünü de zayıflatabileceğini savunuyor. Xueqin ayrıca enerji ticareti, doların küresel konumu ve ABD’nin siyasi gücü arasında bağlantı kuruyor. Ancak bu yorumlar akademisyenin kendi analizleri ve geleceğe yönelik varsayımları niteliğinde. TRUMP İÇİN 2028 İDDİASI Jiang Xueqin’in dikkat çeken bir başka iddiası ise Donald Trump’ın siyasi geleceğiyle ilgili. Xueqin, Trump’ın yalnızca İran savaşını kazanmayı değil, siyasi etkisini 2028 sonrasına taşımayı hedeflediğini öne sürüyor. Daha da tartışmalı olan ise Trump’ın 2028’de üçüncü kez başkanlık koltuğuna ulaşabileceği yönündeki senaryosu. ABD Anayasası’ndaki mevcut kurallar nedeniyle bir kişinin iki kez başkan seçilmesine ilişkin sınır bulunduğundan, bu ihtimal olağan bir seçim senaryosu olarak değerlendirilmiyor. 2030’A DOĞRU DAHA BÜYÜK ÇATIŞMA ÖNGÖRÜSÜ Xueqin’in senaryosu 2027 ile de sınırlı değil. Akademisyen, 2030’a doğru ABD ve Avrupa’da küreselci ve milliyetçi olarak tanımladığı siyasi gruplar arasında daha büyük bir mücadele yaşanabileceğini öne sürüyor. Bu mücadelenin siyasi partilerin ötesine geçerek toplumun farklı kesimlerine ve devlet kurumlarına yansıyabileceğini savunuyor.