Yetişkin kadınlar için önerilen günlük C vitamini miktarı 75 miligram, erkekler içinse 90 miligram olarak belirtiliyor. Yetişkinlerde günlük üst alım sınırı ise besinler, içecekler ve takviyelerden alınan toplam miktar üzerinden 2.000 miligram olarak kabul ediliyor. Bu sınır, herkesin bu miktara kadar takviye kullanması gerektiği anlamına gelmiyor. C vitamini ihtiyacının büyük bölümü dengeli beslenmeyle karşılanabiliyor. Portakal, çilek, kivi, kırmızı biber, brokoli ve domates gibi besinler vitaminin doğal kaynakları arasında bulunuyor. Fazla C vitamini alımının olası etkileri yalnızca sindirim sistemiyle sınırlı kalmıyor. Yüksek dozda ve uzun süreli takviye kullanımı, bazı kişilerde böbrek taşı oluşumu riskini artırabiliyor. Özellikle böbrek hastalığı bulunan kişilerin takviye kullanımı konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca vücudunda demir birikmesine yol açan hemokromatozis hastalığı bulunan kişilerde yüksek doz C vitamini, demir emilimini artırarak sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Not: Kanada'da yapılan araştırma, C vitamininin sindirim sırasında kanser riskiyle ilişkilendirilen bazı kimyasalların oluşumunu azaltabileceğini ortaya koydu. Kanıtlanmamış koruma: Öğün sonrası C vitamini takviyesinin bazı kimyasal oluşumları azaltabileceğine dair son simülasyonlar, insan klinik deneylerine değil bilgisayar modellerine dayanır; kanseri önlediği kanıtlanmamıştır.