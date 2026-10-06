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Trump ismini açık açık söyledi: Oradan

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump ismini açık açık söyledi: Oradan

Açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde "inanılmaz" miktarda petrol taşındığını söyledi.

#1
Foto - Trump ismini açık açık söyledi: Oradan

ABD Başkanı Trump, Baltimore kentinde düzenlenecek bir açılışa katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

#2
Foto - Trump ismini açık açık söyledi: Oradan

İran'ın ekonomik olarak "çok kötü" durumda olduğunu savunan Trump, İranlı Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın "ülkedeki durumun hiç iyi olmadığını" söyleyerek istifa ettiğini anlattı.

#3
Foto - Trump ismini açık açık söyledi: Oradan

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatlarına ilişkin, boğazın açık olduğunu kaydetti. ABD Başkanı, "Son birkaç gün içinde inanılmaz miktarlarda, milyonlarca varil petrol sevk edildi. Sevkiyatları, savaş öncesindeki seviyelere ulaşan hatta bu seviyeleri aşan düzeylerde gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

#4
Foto - Trump ismini açık açık söyledi: Oradan

Petrol fiyatlarının yakında düşmesini beklediğini söyleyen Trump, "seçimlere giderken ülkedeki tüm fiyatların yavaş yavaş düştüğü" yorumunu yaptı.

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