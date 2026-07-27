Trump, hepinizin bildiği gibi… Yalancı çoban Amerikalıymış!

Caine'in bir toplantı sırasında Trump'a "elindeki seçenekleri uygulayabileceğini, başarılı olacaklarını ancak bunun bazı sonuçlarının olabileceğini" söylediğini öne süren yetkililer, geniş kapsamlı saldırılar düzenlenmesi halinde İran'daki sivil kayıpların artabileceği uyarısının da yapıldığını ifade etti. Yetkililer, toplantıdaki danışmanların çoğunun, Trump'ın talimatı doğrultusunda "daha büyük bir saldırı düzenlenebileceğini ancak ABD Başkanı'nın olası ikincil ve üçüncül sonuçları da düşünmesi gerektiğini" dile getirdiklerini savundu.