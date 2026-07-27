Trump, hepinizin bildiği gibi… Yalancı çoban Amerikalıymış!

Cephanenin azalması endişesiyle saldırıların ertelendiğini öne süren yetkililer, Trump'ın buna rağmen saldırı talimatı verebileceğini ifade etti. Öte yandan Trump, WSJ'ye yaptığı açıklamada, "Dünyada herkesten çok, ihtiyacımız olandan çok fazla mühimmatımız var." ifadesini kullanarak iddiaları yalanladı.Trump'ın, ABD ordusuna İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmaması konusunda talimat verdiği iddia edilmişti. Ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Hürmüz Boğazı çevresindeki bombalama harekatının etkinliğinin üst sınırına ulaştığı, daha fazlasının "hedeflerin çoğunun tükendiği" gerekçesiyle durdurulmasını tavsiye ettiği öne sürülmüştü.