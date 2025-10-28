Trump F-35 kararını duyurdu: Onayladım

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile birlikte Tokyo yakınlarındaki Yokosuka Deniz Üssü’nü ziyaret etti. Burada demirli bulunan USS George Washington uçak gemisindeki ABD askeri personeline hitap eden Trump, başkanlık görevini devralmasından bu yana gerçekleştirdiği icraatları anlattı. Daha sonra Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’yi ismini anons ederek sahneye çağıran Trump, "Bu kadın bir kazanan. Yani biliyorsunuz, birdenbire çok yakın arkadaş olduk. Çünkü bugün onların borsası da, bizim borsamız da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da bir şeyleri doğru yaptığımız anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.