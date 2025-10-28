Trump F-35 kararını duyurdu: Onayladım

Japonya ile daha uzun sürecek güzel bir ilişkiye sahip olduklarını vurgulayan Trump, buna rağmen Takaichi’nin pazarlık konusunda bazen zorlu olduğunu ifade etti. Japonya’nın sipariş ettiği savunma ürünlerine değinen Trump, "Büyük bir memnuniyetle şunu bildirmek isterim ki az önce ilk parti füzelerin onayını verdim" dedi. Herkesin ABD füzelerini istediğini hatırlatan Trump, "Ama bu, Japon Öz Savunma Kuvvetleri’ne, Japonya’nın F-35’leri için teslim edilecek ilk füze partisi. Bu hafta geliyorlar, yani takvimin önündeyiz" dedi. Trump, bu süreçteki emeklerinden ötürü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya teşekkür etti.