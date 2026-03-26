Dengeleri değiştirecek diplomasi! Türkiye'den Körfez ülkelerine uyarı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin İran-ABD savaşındaki diplomasi başarısı yine gözler önünde...

Türkiye’nin, Körfez ülkelerinin İran’a karşı olası bir savaşa dahil olmaması için yoğun diplomatik girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Ankara'nın; Suudi Arabistan, BAE, Katar ve diğer ülkelere yoğun diplomatik temaslarla sakinlik çağrısı yaptığı ifade edildi.

Türkiye'nin, Körfez Arap ülkelerinin ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa katılmasını engellemek amacıyla yoğun diplomatik çabalar sarf ettiği kaydedildi. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Ankara'nın Körfez ülkelerine itidalli davranmaları çağrısında bulunduğunu belirtti.Kaynaklar, Körfez'deki Arap ülkelerinin limanları, enerji tesislerini ve havaalanlarını vuran İran saldırıları karşısında sabırlarını yavaş yavaş yitirdiğini, bu saldırıların su gibi daha hayati alanları hedef alması durumunda bu ülkelerin savaşa katılabileceğini söyledi

Geçtiğimiz günlerde, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, kendilerini hedef alan saldırıları dolayısıyla Körfez ülkelerinin İran'a karşı yürütülen savaşa katılma niyetinde olduklarını yazmıştı.

Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret etmesi ve diğer bölgesel muhataplarıyla telefon görüşmeleri yapmasıyla diplomatik çabalarını yoğunlaştırmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Savaşın, bölge ülkeleri arasında bir yıpratma savaşına dönüşmesini istemiyoruz. Özellikle Körfez ülkelerine yönelik misilleme eylemleri, böyle bir risk taşıyor." demişti.Ankara, savaş ederken ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik görüşmelere de aracılık etmişti.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Yorumlar

Ateş

Ya reisim şu trump ve netanyahuya bi parmak salla göster günlerini
