Trump ABD ile uyumsuz ülkeleri tehdit edip asla olmayacak demişti! Tartışma sona ermedi! Son durum ne?

"Bunu Grönland için de yapabilirim" diyen Trump, "Grönland konusunda bizimle aynı çizgide olmayan ülkelere gümrük tarifesi uygulayabilirim. Çünkü Grönland’a ulusal güvenliğimiz açısından ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Grönland'ın stratejik öneminin ve bu önemi artıran konumu ve de adada bulunan doğal kaynakların Trump'ı cezbettiği belirtiliyor.