Trump ABD ile uyumsuz ülkeleri tehdit edip asla olmayacak demişti! Tartışma sona ermedi! Son durum ne?
Trump ABD ile uyumsuz ülkeleri tehdit edip asla olmayacak demişti! Tartışma sona ermedi! Son durum ne?

Son dönemde uyumsuz ülkeleri tehdit edip asla olmayacak diyen ABD Başkanı Donald Trump, halen olumlu değil. Tartışma devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlikleri için Grönland'a ihtiyaçları olduğunu söylerken bu konuda sorun çıkaran ülkeleri ekstra gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

Grönland'ı alma konusundaki ısrarını yineleyen Trump'ın hedefinde bu defa Avrupa ülkeleri vardı. Trump, geçmişte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı bir görüşmeye atıfta bulunarak, söz konusu görüşmede Fransa’daki ilaç fiyatlarının artırılması için yüzde 25’lik kapsamlı bir gümrük vergisi tehdidinde bulunduğunu hatırlattı.

"Bunu Grönland için de yapabilirim" diyen Trump, "Grönland konusunda bizimle aynı çizgide olmayan ülkelere gümrük tarifesi uygulayabilirim. Çünkü Grönland’a ulusal güvenliğimiz açısından ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Grönland'ın stratejik öneminin ve bu önemi artıran konumu ve de adada bulunan doğal kaynakların Trump'ı cezbettiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump, Grönland'ın Arktik bölgesinin güvenliği için kesinlikle alınması gerektiğini söyleyerek, "Eğer biz almazsak Rusya ya da Çin alacak, ben başkan olduğum sürece bu asla olmayacak." demişti.

