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Medya
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TRT'nin iki dizisi ekranlara veda edecek

2021-12-07 20:31:35
TRT'nin iki dizisi ekranlara veda edecek

TRT 1 ekranlarında yayınlanan iki diziden sevenlerine üzücü haber geldi.

#1
Foto - Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru ve komedi-dram türündeki Dünya Hali dizisi final yapma kararı verildi.

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru ve komedi-dram türündeki Dünya Hali dizisi final yapma kararı verildi.

#2
Foto - KIBRIS ZAFERE DOĞRU 31. BÖLÜMDE SONA ERECEK - Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisi için 31. bölümde final yapma kararı verildi.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU 31. BÖLÜMDE SONA ERECEK - Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisi için 31. bölümde final yapma kararı verildi.

#3
Foto - Sevilen dizi, bu hafta 17. bölümü ile seyirciyle buluştu.

Sevilen dizi, bu hafta 17. bölümü ile seyirciyle buluştu.

#4
Foto - DÜNYA HALİ İSE 20. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK -

DÜNYA HALİ İSE 20. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK - "Tutunamayanlar" dizisinin de yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun yönettiği Dünya Hali, 20. bölüm itibarıyla ekrana veda edecek.

#5
Foto - 15 Aralık tarihinde dizi son kez ekrana gelecek.

15 Aralık tarihinde dizi son kez ekrana gelecek.

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