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Spor
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Transferle ilgili sonuç alınacak mı? Lira'lar boşuna gitmesin artık... Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek!

2024-03-24 20:25:12
Transferle ilgili sonuç alınacak mı? Lira'lar boşuna gitmesin artık... Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek!

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonunda beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde bu yılı en iyi noktada kapatmanın peşinde. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, ligde de üçüncü sırayı istiyor. Bir yandan gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Kara Kartal, Hasan Arat başkanlığında iddialı bir kadro kurmanın peşinde. Hareketli bir transfer sezonu geçirmesi beklenen Beşiktaş'ın tam 3 dünya yıldızını getireceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Transferle ilgili sonuç alınacak mı? Lira'lar boşuna gitmesin artık... Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek!

Daha sonra sırasıyla Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışan siyah-beyazlılar, son olarak çareyi Fernando Santos'da buldu.

#2
Foto - Transferle ilgili sonuç alınacak mı? Lira'lar boşuna gitmesin artık... Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek!

Portekizli teknik direktör ile şu ana kadar inişli çıkışlı bir performans sergileyen Kara Kartal, Türkiye Kupası'nda hedefini sürdürüyor.

#3
Foto - Transferle ilgili sonuç alınacak mı? Lira'lar boşuna gitmesin artık... Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek!

Yarı finalde Ankaragücü'yle karşılaşacak olan Beşiktaş, şimdiden gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı.

#4
Foto - Transferle ilgili sonuç alınacak mı? Lira'lar boşuna gitmesin artık... Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, önümüzdeki sezon şampiyon olabilecek bir kadro kurmak isterken yöneticilerine de tam yetki verdi.

#5
Foto - Transferle ilgili sonuç alınacak mı? Lira'lar boşuna gitmesin artık... Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek!

Dünya yıldızlarını kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal, taraftarı heyecanlandıracak isimlerle görüşüyor.

#6
Foto - Transferle ilgili sonuç alınacak mı? Lira'lar boşuna gitmesin artık... Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek!

İşte heyecanlandıran transfer gelişmesinin detayları…

#7
Foto - Transferle ilgili sonuç alınacak mı? Lira'lar boşuna gitmesin artık... Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek!

Portekizli teknik direktör Fernando Santos, sağ bek, stoper, 10 numara, sol açık ve 2 forvet oyuncusu transfer edilmesini istedi.

#8
Foto - Transferle ilgili sonuç alınacak mı? Lira'lar boşuna gitmesin artık... Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek!

Bu rapor doğrultusunda çalışmalarını yürüten Kara Kartal, listesindeki isimler ışığında girişimlerde bulunurken çıkan fırsatları da değerlendiriyor.

#9
Foto - Transferle ilgili sonuç alınacak mı? Lira'lar boşuna gitmesin artık... Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek!

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimler, Marko Arnautovic, William Carvalho ve Orkun Kökçü oldu.

#10
Foto - Transferle ilgili sonuç alınacak mı? Lira'lar boşuna gitmesin artık... Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek!

Yaz transfer döneminde bu 3 oyuncuyu da İstanbul'a getirmeyi hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı.

#11
Foto - Transferle ilgili sonuç alınacak mı? Lira'lar boşuna gitmesin artık... Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek!

Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz transfer döneminde de William Carvalho ile ilgilenmişti.

#12
Foto - Transferle ilgili sonuç alınacak mı? Lira'lar boşuna gitmesin artık... Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek!

Benfica'da kadro dışı kalan Orkun Kökçü için de 15 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi ayrıldığı öğrenildi.

#13
Foto - Transferle ilgili sonuç alınacak mı? Lira'lar boşuna gitmesin artık... Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek!

Marko Arnautovic'in ise eski Beşiktaşlı Dusko Tosic ile görüştüğü söylendi.

#14
Foto - Transferle ilgili sonuç alınacak mı? Lira'lar boşuna gitmesin artık... Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek!

Yıldız golcünün Türkiye'ye gelme ihtimali yüksek olarak değerlendirildi.

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