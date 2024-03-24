2024-03-24 20:25:12 Transferle ilgili sonuç alınacak mı? Lira'lar boşuna gitmesin artık... Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek!
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonunda beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde bu yılı en iyi noktada kapatmanın peşinde. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, ligde de üçüncü sırayı istiyor. Bir yandan gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Kara Kartal, Hasan Arat başkanlığında iddialı bir kadro kurmanın peşinde. Hareketli bir transfer sezonu geçirmesi beklenen Beşiktaş'ın tam 3 dünya yıldızını getireceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları…