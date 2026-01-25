Dünyaca ünlü takımların dikkatini çekti... Trabzonsporlu Arseniy Batagov, Premier Lig'e transfer oluyor
Trabzonspor'da gösterdiği performansla parlayan Arseniy Batagov, Avrupa'da dev takımların radarına girdi. 23 yaşındaki savunmacıya son olarak Bournemouth'dan teklif geldi.
Premier Lig ekibi, teklifi ilk olarak 20 milyon Euro'dan açtı; yapılan görüşmeler sonrasında teklif 28 milyon Euro'ya yükseldi.
Trabzonspor ise 30 milyon Euro istiyor; tarafların son pürüzlerden sonra anlaşması bekleniyor.
Yapılan haberlerde Trabzonspor'un, oyuncu için Portekiz, İtalya ve İngiltere'den gelen diğer teklifleri reddettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Ukrayna'nın Zorya takımından transfer edilen Batagov'un, takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
