Spor
5
Yeniakit Publisher
Dünyaca ünlü takımların dikkatini çekti... Trabzonsporlu Arseniy Batagov, Premier Lig'e transfer oluyor
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Dünyaca ünlü takımların dikkatini çekti... Trabzonsporlu Arseniy Batagov, Premier Lig'e transfer oluyor

Trabzonspor'la gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeye başaran Arseniy Batagov'a, Premier Lig'den transfer teklifi geldi.

1
#1
Trabzonspor'da gösterdiği performansla parlayan Arseniy Batagov, Avrupa'da dev takımların radarına girdi. 23 yaşındaki savunmacıya son olarak Bournemouth'dan teklif geldi.

#2
Premier Lig ekibi, teklifi ilk olarak 20 milyon Euro'dan açtı; yapılan görüşmeler sonrasında teklif 28 milyon Euro'ya yükseldi.

#3
Trabzonspor ise 30 milyon Euro istiyor; tarafların son pürüzlerden sonra anlaşması bekleniyor.

#4
Yapılan haberlerde Trabzonspor'un, oyuncu için Portekiz, İtalya ve İngiltere'den gelen diğer teklifleri reddettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Ukrayna'nın Zorya takımından transfer edilen Batagov'un, takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

