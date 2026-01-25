Bütün hesaplar değişecek! Ortaya çıktı yine farkı: Galatasaray iyi ki Osimhen'i almış
Bazı transfer dönemlerinde kaleciler, bazılarında sol bekler, bazılarında ön liberolar popüler oluyor.
Şu anda birçok Avrupa takımı golcü arıyor. Kimse mevcut forvetini kolay kolay göndermek istemiyor.
2026'nın ara transfer döneminde en popüler bölge santrfor oldu... Son yıllarda çok ilginç bir şekilde aynı mevkide görev yapan oyunculara büyük ilgi duyuluyor.
Örneğin 2025 yazında kaleciler ön plandaydı... Şu anda Avrupa'daki birçok takım, golcü arıyor. Resmen kıtlık var...
Normal şartlarda, Türkiye'ye geldiğinde burun kıvrılacak oyuncular, Süper Lig ekiplerine sıcak bakmıyor. Kulüpleri de onları bırakmak istemiyor. Piyasada resmen golcü kıtlığı yaşanıyor. Yedek forvetler de çok değerli bir hale geldi... Avrupa'nın dev ekipleri, ligimizden bazı golcülerle ilgileniyor.
Galatasaray yaz döneminde Napoli'ye 75 milyon euro ödeyerek Victor Osimhen'in bonservisini almıştı. Yönetim onu satmayı kesinlikle düşünmüyor.
Bu kıtlıkta Osimhen gibi bir forvete sahip olmak gerçekten büyük bir avantaj...
Şu anda hiç tahmin edilmeyecek isimler, hiç tahmin edilmeyecek kulüplere imza atabilir.
