Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Edirne'de de gök gürültülü sağanak etkisini yeniden göstermeye başladı. Dün gece yarısı kuvvetli olarak başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak sabaha karşı durmuştu. Sağanak ikindi vakti yeniden kuvvetli olarak etkisini gösterdi. Sarı ikazla uyarısı yapılan kentte sağanak kısa sürede yollarda su birikintilerine neden oldu. Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte kuvvetli sağanağın zaman zaman şiddetini artırarak hafta sonuna kadar sürmesi tahmin ediliyor.