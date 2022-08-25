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Aktüel
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Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

2022-08-25 18:38:46
Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de şiddetli sağanak etkili oldu.

#1
Foto - Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğleden sonra aniden şiddetli yağış başladı. Yağış nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Polis ekipleri sağanak nedeniyle bazı caddeleri trafiğe kapattı, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

#2
Foto - Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Kapaklı ilçesinde de yağış nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Pınar Bulvarı'nda su seviyesi yükselirken Hürriyet, Cambazlar ve Faruk Ilgaz caddelerinde trafik akışı durma noktasına geldi. Kapaklı Belediyesi ekipleri yağış nedeniyle kapanan mazgallarda temizlik çalışması yaptı. Kaymakam Bayram Sağır, AA muhabirine, ilçede sağanak nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

#3
Foto - Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Çorlu ilçesinde de aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

#4
Foto - Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Kırklareli'nde de zaman zaman sağanak etkisini artırıyor. Kent merkezi ile Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları başlarına poşet geçirerek bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Emniyet ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

#5
Foto - Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Edirne'de de gök gürültülü sağanak etkisini yeniden göstermeye başladı. Dün gece yarısı kuvvetli olarak başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak sabaha karşı durmuştu. Sağanak ikindi vakti yeniden kuvvetli olarak etkisini gösterdi. Sarı ikazla uyarısı yapılan kentte sağanak kısa sürede yollarda su birikintilerine neden oldu. Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte kuvvetli sağanağın zaman zaman şiddetini artırarak hafta sonuna kadar sürmesi tahmin ediliyor.

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