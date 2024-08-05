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Aktüel
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Traktör ile tır çarpıştı

2024-08-05 07:06:21
Traktör ile tır çarpıştı

Şanlıurfa’da traktör ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Traktör ile tır çarpıştı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç Karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. Mehmet K.’nin kullandığı 05 H 697 plakalı traktör ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 63 AGV 859 plakalı tır çarpıştı.

#2
Foto - Traktör ile tır çarpıştı

Çalışmanın etkisiyle devrilip lastikleri yerinden kopan traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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