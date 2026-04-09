34 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin dev firması iflas etti Altın güne düşüşle başladı! Meteorolojiden yağış uyarısı! Elon Musk'tan beklenmedik Türkiye hamlesi! Gizlice müdahale edip kaldırdı Trafikte hakimle tartışan komiserin akıbeti belli oldu Kuduz köpeklerden Lübnan'da Soykırım Sağanağı: 10 Dakikada 100 Bomba! İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşemiş! Gemiler için yeni rota paylaşıldı Yüzde 10-80 şarj sadece 12 dakika! Nissan'dan 20 bin dolara SUV Türkiye'nin almak için büyük uğraşlar verdiği savaş uçağının görünmezlik zırhı delindi Türkiye'deki 'sahte bayrak' provokasyonu BAE'yi çıldırttı
Trafikte hakimle tartışan komiserin akıbeti belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Trafikte hakimle tartışan komiserin akıbeti belli oldu

Elazığ'da bir komiser ile kadın hakim arasında trafikte yaşanan tartışma sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Konu Elazığ Valiliği'ne intikal etti.

Elazığ’da görev yapan bir komiser ile kadın hakim arasında trafikte yaşanan tartışma, şikayet sonrası idari sürece taşındı ve komiser görevden uzaklaştırıldı.

Olay Çarşamba günü kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre kadın hakimin kullandığı araç trafikte sıkışıklığa neden oldu. Bunun üzerine görevde olduğu belirtilen komiser, önce megafonla sürücüyü sözlü olarak uyardı. Ardından ekip aracıyla sürücünün yanına yaklaşan komiserin, araç kullanırken sigara içtiği gerekçesiyle sürücüyü uyardığı öne sürüldü. Sürücünün sigarayı yere attığı, komiserin ise çevreyi kirlettiği gerekçesiyle ikinci bir uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; bu sırada sürücünün “Ben hakimim” diyerek karşılık verdiği, komiserin ise kimlik talep ettiği belirtildi. Kimliğinin yanında olmadığını ifade eden sürücünün, bir savcıyı telefonla arayarak kimliğini teyit ettirdiği iddia edildi. Görüşmenin ardından taraflar arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı öğrenildi.

Olaydan iki gün sonra kadın hakimin komisere yönelik şikayette bulunduğu, dosyanın Elazığ Valiliği’ne intikal ettiği belirtildi. Valiliğin başlattığı idari inceleme kapsamında komiserin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Kolluk Kuvvetleri Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Vedat Kılıçel ise olayın detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, komiserin görevini yerine getirirken uyarılarda bulunduğunu savundu. Kılıçel, yaşanan sürecin ardından komiser hakkında alınan kararın tartışma yarattığını ifade etti.

Yorumlar

Alim

Şu yazılan üzerine eğer komiser görevden alındıysa böyle adaletin. Ulan o hakim derhal memurluktan uzaklastirilmali komiser de göreve geri iade edilmeli derhal.

Vay vay

Sen benim kim olduğumu biliyor musun..yine aynı hikaye..makam ve mevkileri ele geçirenlerin yaptıkları.
+90 (553) 313 94 23