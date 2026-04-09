Türkiye
Meteorolojiden yağış uyarısı!
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Meteorolojiden yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Nisan hava durumu tahminlerini yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak, birçok bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara, Ege, İç Anadolu’nun batısı, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda aralıklı yağış öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği bildirildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Antalya’nın batısı, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum’un güney kesimleri ve Elazığ’da yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden eseceği, Marmara ve batı bölgelerde zamanla kuzeyli yönlere döneceği ifade edildi. Doğu Anadolu’nun doğusunda ise rüzgarın yer yer 40-60 km/saat hızla kuvvetli eseceği bildirildi.

Meteoroloji ayrıca buzlanma ve don, çığ tehlikesi ve zirai don riskine karşı uyarılarda bulundu. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif zirai don riski olduğu belirtilerek, özellikle çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

