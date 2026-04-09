Ateşkesin ardından İran'dan çok konuşulacak Türkiye talebi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ateşkesin ardından İran'dan çok konuşulacak Türkiye talebi

İran’ın Pekin Büyükelçisi Abdolreza Rahmani Fazli, ABD ile yapılan ateşkesin ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 ülknin ismini vererek flaş bir açıklama yaptı.

İran’ın Pekin Büyükelçisi Abdolreza Rahmani Fazli, Tahran ile Washington arasında geçici ateşkes ilan edilmesinden sonra yaptığı açıklamada, Çin, Rusya, Türkiye ve Pakistan'ın bölgede barışı garanti altına almak için birlikte çalışabileceğini söyledi.

Fazli, "Farklı tarafların ABD'nin savaşı yeniden başlatmamasını garanti altına almasını umuyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Çin ve Rusya gibi büyük ülkelerin ve Pakistan ile Türkiye gibi arabulucu ülkelerin bölgede barışı sağlamak için birlikte çalışmasını umuyoruz.

Umarız savaş sona erer ve ateşkes kalıcı olur. Aynı zamanda güvenilir bir garantiye de ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes ilan edilmişti. ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı Körfez ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, 8 Nisan'da ateşkes anlaşması kabul edilmişti.

Yorumlar

Ccc

Önce İran Müslümanlara geçinmeyi öğrensin.

Mesut Sarp

Bölgemizin barışa ihtiyacı var. Siyonistlerin oyuncağı olmamalıdır. Bu konuda ne gerekliyse o yapılmalıdır. Şeytan ABD ve İsrail'den mümkün olduğunca uzak durmalıyız.
