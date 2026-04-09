  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
34 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin dev firması iflas etti Altın güne düşüşle başladı! Meteorolojiden yağış uyarısı! Elon Musk'tan beklenmedik Türkiye hamlesi! Gizlice müdahale edip kaldırdı Trafikte hakimle tartışan komiserin akıbeti belli oldu Kuduz köpeklerden Lübnan’da Soykırım Sağanağı: 10 Dakikada 100 Bomba! İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşemiş! Gemiler için yeni rota paylaşıldı Yüzde 10-80 şarj sadece 12 dakika! Nissan'dan 20 bin dolara SUV Türkiye'nin almak için büyük uğraşlar verdiği savaş uçağının görünmezlik zırhı delindi Türkiye'deki 'sahte bayrak' provokasyonu BAE'yi çıldırttı
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken ünlü sanayi firmasından kötü haber geldi. 34 ülkeye ihracat yapan firma iflas etti.

#1
Bursa'da asansör sektörünün önde gelen firmalarından Prolift şirketler grubu hakkında açılan konkordato davasında mahkemeden kritik bir karar çıktı. T.C. Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmada, şirketlerin ve yetkililerinin talepleri detaylı şekilde incelendi.

#2
Mahkeme heyeti, Prolift Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş., Prolift Global Dış Ticaret A.Ş. ile B. K. ve V. K.'nın konkordato taleplerinin tamamını reddetti. Daha önce şirketlere tanınan geçici mühlet kararı da kaldırıldı.

#3
Yapılan mali incelemeler sonucunda Prolift Global Dış Ticaret A.Ş.'nin borca batık olduğuna kanaat getiren mahkeme, şirketin 1 nisan 2026 tarihi saat 14.20 itibarıyla iflasına karar verdi. İflasın basit tasfiye usulüne göre yürütüleceği belirtildi.

#4
Mahkeme, V.K. hakkında ise tacir sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle iflas kararı verilmesine yer olmadığına hükmetti. Ayrıca konkordato sürecinde görev yapan komiserlerin görevlerine de son verildi.

#5
Prolift şirketler grubu, özellikle ihracata yönelik faaliyetleriyle tanınan ve 34'ten fazla ülkeye satış yapan Bursa merkezli bir asansör firması olarak sektörde biliniyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23