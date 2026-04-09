34 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin dev firması iflas etti
Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken ünlü sanayi firmasından kötü haber geldi. 34 ülkeye ihracat yapan firma iflas etti.
Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken ünlü sanayi firmasından kötü haber geldi. 34 ülkeye ihracat yapan firma iflas etti.
Bursa'da asansör sektörünün önde gelen firmalarından Prolift şirketler grubu hakkında açılan konkordato davasında mahkemeden kritik bir karar çıktı. T.C. Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmada, şirketlerin ve yetkililerinin talepleri detaylı şekilde incelendi.
Mahkeme heyeti, Prolift Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş., Prolift Global Dış Ticaret A.Ş. ile B. K. ve V. K.'nın konkordato taleplerinin tamamını reddetti. Daha önce şirketlere tanınan geçici mühlet kararı da kaldırıldı.
Yapılan mali incelemeler sonucunda Prolift Global Dış Ticaret A.Ş.'nin borca batık olduğuna kanaat getiren mahkeme, şirketin 1 nisan 2026 tarihi saat 14.20 itibarıyla iflasına karar verdi. İflasın basit tasfiye usulüne göre yürütüleceği belirtildi.
Mahkeme, V.K. hakkında ise tacir sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle iflas kararı verilmesine yer olmadığına hükmetti. Ayrıca konkordato sürecinde görev yapan komiserlerin görevlerine de son verildi.
Prolift şirketler grubu, özellikle ihracata yönelik faaliyetleriyle tanınan ve 34'ten fazla ülkeye satış yapan Bursa merkezli bir asansör firması olarak sektörde biliniyordu.
