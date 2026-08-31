Trafik kazalarında yeni dönem yarın başlıyor! Hasar çetelerine “Alo 193

SEDDK Başkanı Davut Menteş, amaçlarının trafik kazalarından sonra vatandaşların kişisel bilgilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçirerek kazayla ilgili yapay ihtilaf yaratıp haksız kazanç elde eden illegal yapıları engellemek olduğunu söyledi. Menteş, "hasar çeteleri" olarak adlandırılan bu yapıların 10 yıldan uzun süredir faal olduklarına dikkati çekerek, bunların, oluşturdukları sistemin ağlarına dahil ettikleri bilgi kaynakları vasıtasıyla trafik kazalarından saatler içinde haberdar olabildiklerini anlattı. Söz konusu illegal yapıların, elde ettikleri kaza ve kazazede bilgilerini yine bu yapının bünyesinde faaliyet gösteren çağrı merkezlerine aktardıklarını dile getiren Menteş, çağrı merkezleri aracılığıyla ilk andan itibaren vatandaşların sistematik ve ısrarlı telefon aramalarına maruz bırakıldığını ifade etti. Menteş, şöyle devam etti: "Telefon aramalarında kullanılan 'Sigorta şirketleri hasarlarınızı ödemez. Bize vekalet verirseniz tüm hasarınızı tahsil ederiz.' şeklindeki yanıltıcı ve dolandırıcı ifadelerle vatandaşlarımız ikna edilmeye çalışılıyor. Bu illegal yapılar, sözde 'ücretsiz kaza tutanağı düzenleme' ve 'ücretsiz hasar danışmanlığı' gibi faaliyetlerde bulundukları izlenimi vererek kendilerini kamufle etmeye çalışıyor. Bu şekilde vekalet alınmasıyla ilerleyen süreç, kazazedeler ve sigorta şirketleri arasında oluşturulan yapay ihtilafların Sigorta Tahkim Komisyonuna veya hukuk mahkemelerine taşınmasıyla devam ediyor." Türkiye'de bu yöntemlerle oluşturulan ihtilaflara, sonucunda elde edilen haksız kazanca ve bu yapıyla mücadeledeki kararlılıklarına dikkati çeken Menteş, "Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin trafik kazası gerçekleşmekte ve bu illegal yapı yüz binlerce ihtilaf üretmektedir. Bu yapının bu hacimde bir işten elde ettiği haksız kazancın yıllık milyarlarca lira seviyelerinde olduğunu değerlendirmekteyiz. Sigorta sektörü otoritesi olarak, yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın mağdur edildiği bu büyüklükteki bir vurgunu sonlandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Menteş, Trafik Sigortası Eylem Planı dahilinde, öncelikle hasar süreçlerinde ihtilaf oluşturabilen konuları çözmeye yönelindiğini söyleyerek, "Bu kapsamda, değer kaybı hesaplamalarının gerçek zarar ilkesine göre standartlaştırılması, kazaya en uygun eksperin otomasyonla yönlendirilmesi anlamına gelen 'akıllı eksper ataması sistemi'ne geçilmesi ve değer kaybı tazminatı için ilave başvuru şartının kaldırılması gibi önemli iyileştirmelere gidilmiştir." ifadelerini kullandı. Planın yeni aşaması olan Alo 193'ün söz konusu illegal yapılarla mücadelede üstleneceği role dikkati çeken Menteş, "Alo 193 ile kazazedelere bu yapılardan önce ulaşacağız. Vatandaşlarımızın süratle ve kolaylıkla hasar başvurusu yapabilmelerinin yanı sıra kendilerini mağdur eden bu yapıları da kurumumuza şikayet edebilmelerini sağlayacağız." diye konuştu. Menteş, bu yapının tüm unsurlarına yönelik kapsamlı bir denetim faaliyeti içinde bulunduklarını da vurgulayarak, illegal yapının suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlerine dair tespitleri tamamlandıkça adli mercilere intikal ettirdiklerini dile getirdi.